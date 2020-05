Soutenir l’économie locale en temps de pandémie, c’est l’affaire de tous

La Ville de Saint-Pascal. Photo : Courtoisie.

La majorité des entreprises de la Ville de Saint-Pascal ont été forcées de fermer leurs portes à la mi-mars en raison de la pandémie. Plusieurs ont dû s’armer de patience et faire preuve d’ingéniosité afin de passer à travers cette crise, dont la fin demeure inconnue. C’est le constat fait après une vaste enquête menée auprès de 65 entreprises de la ville issue de tous les secteurs d’activité.

L’économie de Saint-Pascal est fragilisée, cela ne fait aucun doute. Toutes les entreprises ont subi des baisses de revenus sans exception. Pour la plupart, des mises à pied temporaire ont été nécessaires. Après huit semaines de pandémie, 25 % des entreprises étaient toujours fermées au public. Les commerces non essentiels, les travailleurs de soins de santé, les salons de coiffure et d’esthétisme ont été les plus touchés par la crise.

Toutefois, durant la période de confinement plusieurs entreprises ont su se réinventer. Pour certaines, la livraison sans contact de produits issus de commandes en ligne, par Facebook, par courriel ou sur appel, a été bénéfique. Pour d’autres, la consultation par téléphone et les cours en vidéodiffusion ont servi à combler les besoins de leurs précieux clients.

Les programmes d’aides financières gouvernementales ont été plus que les bienvenues. Près de 65 %, des entreprises de Saint-Pascal ont bénéficié d’une ou plusieurs aides financières pour contenir la baisse des ventes, des commandes ou les ruptures de contrat provoquées par le malicieux COVID-19. Les entreprises qui paraissent s’en sortir sans trop de dommage sont celles du secteur de la construction. Cela s’explique en partie par les propriétaires qui profitent de l’arrêt de paiement des versements hypothécaires pour réaliser des travaux sur leurs propriétés.

Les sources d’inquiétudes sont grandes pour l’avenir. La poursuite des baisses de revenus semble être la pire des craintes pour les entreprises de Saint-Pascal. Pour plusieurs, cela sera occasionné par la complexité du respect des mesures sanitaires. Plusieurs entreprises craignent aussi les effets de la réouverture récente de la région.

Toutes les entreprises s’entendent pour dire que seule la fidélité de la clientèle locale et régionale permettra de passer à travers cette crise sans trop de dommage. La Ville de Saint-Pascal invite donc à continuer d’encourager l’achat local et d’honorer le travail exemplaire mis en œuvre par les commerces et les entreprises d’ici.