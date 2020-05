Soyez élégant, soutenez la culture !

Photo : Courtoisie.

Les Arts de la scène (ADLS) lancent une campagne de financement pour soutenir leurs activités culturelles. En ces temps particulièrement difficiles pour ce secteur, la clientèle pourra manifester son soutien aux ADLS en achetant du popcorn avec service au volant et des t-shirt Montmagny Beach.

Christian Noël, directeur général des ADLS, explique : « Par le biais de nos six spectacles virtuels offerts gratuitement à la population sur notre page Facebook, nous avons remis 22 280 $ à une dizaine d’organismes de la région grâce aux dons d’entreprises et d’internautes. Nous sommes fiers et heureux d’avoir réalisé ceci comme tout ce que nous avons fait dans le passé avec notre équation magique : Artistes + public + ADLS ! Nous sollicitons cette fois la générosité de notre clientèle pour notre campagne de financement qui mettra assurément de la joie et de la couleur dans leurs foyers ».

Il est maintenant possible de commander en ligne son t-shirt Montmagny Beach. Deux designs colorés ont été créés par Klode Maloon, artiste multidisciplinaire, graphiste, chanteur et gérant à la lutte à ses heures. De style bord de plage, le modèle surfeur ou le modèle palmier coucher de soleil seront offerts pour les hommes et les femmes. Faits au Québec, ces t-shirts seront vendus au coût unitaire de 25 $ plus taxes. Pour chaque t-shirt vendu, un reçu d’impôt de 10 $ sera remis.

Le samedi 23 mai, les amateurs de cinéma et de popcorn pourront aussi participer à la campagne de financement. De 18 h à 20 h 30, ils pourront se procurer au bureau des Arts de la scène de Montmagny leur popcorn en service au volant, auquel ils pourront ajouter breuvages et laissez-passer cinéma. Il sera également possible de commander en ligne l’un des trois forfaits variant entre 5 $ et 15 $. Valides jusqu’au 31 août 2021, les laissez-passer sont une belle façon pour les cinéphiles de signifier qu’ils seront présents lors de la réouverture du cinéma. Évidemment, les mesures prescrites par la Santé publique seront mises en place pour assurer la sécurité des employés et des clients.

Consultez le site web des ADLS au www.adls.ca pour tous les détails.