Trois médaillés du Lieutenant-gouverneur parmi les étudiants de l’ITA​​​

Les trois médaillés dans l’ordre habituel : Antoine Jutras, Maude Rochette et Véronique Bélanger.​

​​L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) est fier de compter parmi ses étudiants trois lauréats de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, soit Mme Maude Rochette, du campus de La Pocatière, ainsi que Mme Véronique Bélanger et M. Antoine Jutras, du campus de Saint-Hyacinthe. Les trois finissants ont reçu leurs médailles bien que la cérémonie officielle en présence de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, n’ait pu avoir lieu cette année en raison de la pandémie de la COVID-19.

La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse est remise chaque année et vise à souligner le parcours exceptionnel d’un étudiant au sein de chacune des maisons d’enseignement du Québec. Elle a pour objet de reconnaître l’engagement bénévole, la détermination et le dépassement de soi d’un jeune adulte qui exerce une influence positive au sein de sa communauté.

« L’Institut tient à féliciter chaleureusement ces trois étudiants qui poursuivent la tradition d’excellence de l’ITA. Leur participation active dans leur milieu met à l’avant-plan les valeurs d’engagement, de collaboration, d’innovation et de professionnalisme qui sont prônées par notre établissement », a déclaré Mme Louise Leblanc, sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire et responsable de l’ITA.

Maude Rochette est finissante du programme de Technologie de la production horticole et de l’environnement (TPHE). Elle s’est engagée tout au long de son parcours scolaire à l’ITA, principalement dans l’Association générale étudiante de l’ITA de La Pocatière (AGEITAL). Se montrant toujours soucieuse du respect des droits des étudiants, elle met beaucoup de temps et d’efforts dans la réalisation de son travail. Maude est une chef de file naturelle. Au fil de tous ses engagements, que ce soit à l’ITA ou ailleurs, elle a trouvé le temps de coordonner la première Fête des semences de La Pocatière, qui a obtenu un franc succès.

Finissante de TPHE, Véronique Bélanger rayonne en toute discrétion par sa force tranquille. Par ses engagements et sa personnalité, elle véhicule des valeurs d’inclusion, d’intégration et d’esprit d’équipe. Elle a mené à terme un nombre important de projets rassembleurs. S’investissant auprès de ses pairs, elle est une source de motivation et contribue à la réussite de chacun avec toute sa patience, son sourire et sa détermination.

Antoine Jutras est finissant du programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA). Il a un don naturel pour les relations humaines qui pourrait très bien passer inaperçu aux yeux de certains. Par son attitude inspirante et rassembleuse, il rayonne dans son milieu. Engagé dans la vie parascolaire, il excelle dans la gestion d’activités. Souriant, généreux et serviable, il ne ménage ni son temps ni son énergie pour mener à bien les projets qui lui tiennent à cœur.