Un don supplémentaire de 2 721 $ pour Moisson Kamouraska

Sensibles aux besoins des Kamouraskois, les employés et les administrateurs remettent un don supplémentaire de 2 721 $ à Moisson Kamouraska, portant ainsi à 10 281 $ la contribution offerte par Desjardins depuis le début de cette pandémie.

Se considérant privilégiés en cette période de crise humanitaire, les employés et les dirigeants de la Caisse se sont unis pour recueillir des dons qui seront remis à Moisson Kamouraska pour aider l’organisme à répondre aux besoins de base des Kamouraskois. Selon l’organisme, ces sommes permettront d’offrir 30 000 repas, puisque pour chaque dollar investi, trois personnes pourront être nourries.

Parmi les initiatives mises sur pied, les employés ont organisé des journées jeans, tous les vendredis depuis le début cette crise, et trois employées ont mis leur tête à prix. De plus, les administrateurs ont été invités à se joindre à la collecte de dons. Il est à noter que le défi têtes rasées ainsi que les journées jeans ont été réalisés dans le respect des règles de distanciation prescrites par la Santé publique.

« En ces temps exceptionnels, l’entraide et l’action communautaire nous gardent unis et forts. Ensemble, nous sommes témoins d’un élan de solidarité extraordinaire, et nous nous engageons à accompagner tous nos membres et clients touchés par la situation » a précisé Jacques Lavoie, président de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière.