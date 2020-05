Un stagiaire engagé réalise un guide sur les mesures de protection en pharmacie

Jacob Lévesque. Photo : Facebook Uniprix J. Arsenault, D. Laliberté, M.-F. Mercier – Pharmacie affiliée.

Les propriétaires d’Uniprix J. Arsenault, D. Laliberté, M.-F. Mercier de La Pocatière font sûrement l’envie de bien des pharmacies. Un de leurs jeunes employés, Jacob Lévesque, a décidé de leur alléger la tâche en préparant un guide sur la prévention et le contrôle des infections en pharmacie, en plus de se charger de la formation de ses collègues.

Quiconque connaît Jacob Lévesque sait à quel point le jeune homme de 20 ans de La Pocatière est rigoureux et comment il a la santé d’autrui à cœur. Le Placoteux avait d’ailleurs déjà parlé de son implication hors du commun au sein du comité organisateur du Relais pour la vie de La Pocatière en 2018.

À sa première année comme étudiant au baccalauréat en sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke, Jacob a vu sa session d’hiver et la période de stage qui l’accompagne être bousculées par la COVID-19. Deux choix s’offraient donc à lui : porter assistance aux gens de son entourage et remplir des documents en lien avec les actions qu’ils posent ou donner un coup de main en pharmacie ou dans les milieux de soins comme les hôpitaux, les CHSLD ou les résidences pour aînés.

Pour Jacob Lévesque, qui a travaillé chez Uniprix à La Pocatière de l’âge de 15 ans jusqu’à son départ pour Sherbrooke, il était tout naturel pour lui de « rentrer au bercail ». Lorsqu’il a entendu de la bouche de ses patrons qu’ils devraient instaurer un protocole de prévention et de contrôle des infections dans leur commerce, en adéquation avec les recommandations formulées par l’Institut national de santé publique du Québec et l’Ordre des pharmaciens du Québec, Jacob s’est proposé de prendre le dossier en main.

« J’avais déjà une base sur la prévention et le contrôle des infections en lien avec ma formation actuelle à l’université et je trouvais que ça pouvait être un beau complément à mon stage, même si ce n’était pas obligatoire pour moi de le faire », poursuit-il.

Il a donc passé plusieurs heures à faire la recherche et à préparer un document d’une vingtaine de pages portant principalement sur l’hygiène exemplaire des mains, le porte du masque, des lunettes ou des visières de sécurité, et l’arrivée de l’employé et du client en pharmacie jusqu’à sa sortie. Il s’est également chargé de la formation basée sur ce document à la quarantaine d’employés de la pharmacie.

« C’était important pour moi que ces mesures-là soient bien accueillies par le personnel de la pharmacie. Si dans l’ensemble porter de l’équipement de protection ne cause pas de problèmes, c’est possible, pour certains, que ça devienne un facteur d’anxiété lié au travail », rappelle-t-il.

Jacob Lévesque ajoutait que ces mesures de prévention et de contrôle des infections sont désormais en place chez Uniprix J. Arsenault, D. Laliberté, M.-F. Mercier de La Pocatière. Préventif jusqu’à la fin, il invite les gens à continuer de suivre les recommandations de la santé publique lors de leurs sorties, encore plus dans le contexte de réouverture graduelle des entreprises auquel nous assisterons dans les prochaines semaines. « Il est important de ne pas lâcher », conclut-il.