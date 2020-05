Une mobilisation pour entretenir les pentes de la montagne à Saint-Pacôme

Pente de la Côte-des-Chats. Photo : Maxime Paradis.

Plusieurs souhaitent que les pistes de la montagne de l’ancienne station de ski à Saint-Pacôme soient débroussaillées et tondues pour qu’on puisse y pratiquer des activités de plein air.

L’idée est sortie sous forme de mobilisation en ligne où l’on demande à la Municipalité, entre autres, d’investir 2000 $ pour nettoyer les pistes. Aucune demande officielle n’a été faite pour le moment, l’instigatrice Virginie St-Pierre Gagné souhaitant d’abord vérifier l’intérêt de la population par le biais de cette mobilisation pour ensuite amener ce point au conseil municipal.

Du côté du maire Robert Bérubé, on indique que la situation financière de la municipalité prévoit que le conseil remette à plus tard toutes les dépenses jugées non essentielles. Le conseil, rappelons-le, a annoncé la fermeture définitive de la station de ski en janvier 2018. Avant, les pentes étaient entretenues à l’aide du budget de la station de ski, tient-on à préciser.

Depuis, la dette qu’avait cautionnée la Municipalité pour la station doit être payée par les citoyens, soit 310 000 $, ce qui représente 65 $ sur chaque compte de taxes. Les payeurs de taxes de Saint-Pacôme ont l’équivalent d’un compte de taxes de 2100 $, comparativement à 1460 $ en moyenne pour des municipalités similaires. Le pourquoi le conseil ne voit cette dépense comme étant prioritaire.

« Nous on dit, il n’en est pas question, ça ne fait pas partie de nos orientations. On le fera un jour, quand on va donner un peu plus de liberté à cette gestion serrée des finances municipales qu’on fait actuellement », a dit le maire Robert Bérubé.

Par contre, le conseil municipal n’est pas contre l’idée d’une corvée bénévole pour donner accès aux pistes. Déjà, des gens se sont montrés intéressés. Il y aura d’ailleurs une suite à cet effet, a assuré le maire.

La pétition en ligne avait été signée par environ 100 personnes au moment de mettre sous presse.

« Un coût minime pour tout ce que ça peut apporter dans l’immédiat et dans le futur. Un site qui peut être occupé 12 mois par année ! Avec la pandémie actuelle et les conséquences du confinement, nos loisirs ont diminué et doivent être différents. La nature est disponible et à notre portée soit pour nos activités individuelles ou familiales. Notre Municipalité a la chance de pouvoir fournir un site à ses citoyens même en ces temps de catastrophe où les infrastructures ne peuvent être offertes », pouvait-on lire sur le site mis en ligne le 12 mai.