Vidéotron intéressée à déployer internet haut débit dans le haut-pays de Kamouraska

Photo : Thomas Jensen (Unsplash.com).

Les problèmes de connexion à internet dans les municipalités du haut-pays de Kamouraska pourraient bientôt être chose du passé. Vidéotron compte déposer prochainement une demande de projet au Fonds pour la large bande du CRTC afin de connecter les résidences des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques qui n’ont toujours pas accès à l’internet à haut débit.

Vidéotron a été avare de commentaires sur le sujet à savoir combien de municipalités seraient touchées par ce projet au Kamouraska, le nombre de nouvelles résidences qui pourraient avoir accès au service, l’échéancier de réalisation ou même le coût d’investissement que cela pourrait représenter pour l’entreprise.

« Considérant le stade où se trouve le projet, il n’est pas possible pour nous de s’avancer sur les éléments que vous mentionnez. Je peux cependant vous dire que nous avons la forte volonté de connecter les régions du Québec et que nous saisirons toute opportunité qui s’offrira à nous », nous a indiqué par courriel Merick Séguin, conseiller aux relations publiques et affaires corporatives chez Vidéotron.

Il a toutefois précisé que l’entreprise prévoyait déposer prochainement une demande de projet au Fonds pour la large bande du CRTC. Vidéotron est donc actuellement en quête d’appuis auprès des municipalités et des MRC (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques) qui seront touchées par le service.

Au Kamouraska, une résolution d’appui au projet a été adoptée récemment par le conseil de la MRC, de confirmer le directeur général Jean Lachance. D’autres conseils municipaux ont ensuite emboîté le pas, a-t-il ajouté, de telle sorte que les 17 municipalités devraient avoir adopté une résolution similaire d’ici la fin du mois. Rappelons que Vidéotron compte déposer sa demande auprès du CRTC le 1er juin prochain.

Projet avantageux

Selon le directeur général de la MRC, le projet proposé par Vidéotron serait actuellement le plus avantageux porté à l’attention de la MRC, car il doit permettre à l’internet haut débit d’être acheminé à des endroits aussi reclus que le lac de l’Est à Mont-Carmel ou d’autres lieux en périphérie des cœurs villageois du haut-pays de Kamouraska.

« Dans son projet, Vidéotron inclut également les fréquences des réseaux cellulaires, un autre élément problématique dans cette partie du territoire. Bref, on ne veut pas créer de faux espoirs aux gens, mais disons qu’on a un cheval sérieux entre les mains. C’est pourquoi on mise autant dessus », poursuit-il.

Mont-Carmel

À Mont-Carmel, le maire Pierre Saillant a avoué être très emballé par le projet de Vidéotron, même si des inconnus demeurent toujours. L’an dernier, sa municipalité avait pris l’initiative de pondre un mémoire sur l’accès internet à haut débit, mémoire auquel toutes les municipalités du haut-pays avaient joint leur voix afin de réclamer au CRTC un assouplissement des critères d’attribution des subventions dans le déploiement des projets et une refonte du « Guide du demandeur pour le Fonds pour la large bande. »

Dans le contexte actuel de la COVID-19 où le télétravail a augmenté en flèche partout dans la région, le maire estime qu’il est plus urgent que jamais que l’internet à haut débit soit disponible partout. Résident au lac de l’Est, il est lui-même en mesure de témoigner des faiblesses du service actuel, alors qu’il est amené à participer à des réunions municipales ou de comités de gestion de crise par visioconférence.

« La pandémie vient nous rappeler que l’internet à large bande est un service essentiel pour une communauté. Mais disons que pour la première fois depuis longtemps, avec ce projet, on a vraiment le sentiment que les choses avancent », conclut-il.