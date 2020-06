133 000 $ pour le Moulin de la Seigneurie des Aulnaies

Photo : Courtoisie La Seigneurie des Aulnaies.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé une aide financière de 133 000 $ à la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, dans le cadre du programme Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).

Cette aide servira à la restauration de la grande roue à eau du moulin de la Seigneurie des Aulnaies. Il s’agit de la plus importante roue à godets en activité au Québec. Restaurée en 1980, elle a été utilisée pendant plus de 35 ans pour la pratique de meunerie artisanale sur meule de pierres et à des fins d’interprétation historique. Depuis 2016, elle a été immobilisée puisqu’elle était irrémédiablement endommagée et avait dépassé sa durée de vie utile.

Depuis la mise en place du FARR, des sommes de plus de 14 M$ ont déjà été annoncées pour la réalisation de 77 projets et ententes sectorielles en Chaudière-Appalaches.