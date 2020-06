30 professionnels recherchés chez Umano Medical

Sous le thème de l’innovation, Umano Medical, fabricant de lits médicaux de pointe, lance un ambitieux programme de développement de produits et technologies novateurs qui crée un nombre important d’emplois dans la région.

L’entreprise annonce un plan de croissance majeur, rendu possible grâce à l’attribution d’une aide gouvernementale remboursable de 5 M $ par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Umano Medical espère ainsi contribuer à la solution pour assurer l’autonomie du pays sur le plan des équipements médicaux. Le projet, qui représente un investissement global de 38 millions $, sera un véritable tremplin pour cette entreprise québécoise en plein essor. Sous l’impulsion de ce plan de croissance, les efforts d’Umano Medical en matière de recherche et développement et de mise en marché seront propulsés afin d’élargir son offre de produits innovants.

Par ailleurs, son bureau de Lévis, inauguré il y a moins de deux ans, verra sa superficie doublée dès cet automne. Umano Medical lance dès maintenant une opération de recrutement hors du commun en appelant plus de 30 professionnels à joindre son équipe. Parmi les postes à combler s’inscrivent des concepteurs mécaniques, électriques, électroniques, logiciels ainsi que des ingénieurs manufacturiers, ingénieurs qualité, chargés de projets en recherche et développement et des gestionnaires de produits. Cette trame d’ambition et d’innovation marque huit années de succès pour Umano Medical. Depuis la création de l’entreprise en 2012, Umano Medical a su se forger une place de choix dans son industrie, au Québec comme à l’international. Aujourd’hui, son équipe est déterminée plus que jamais à révolutionner les standards d’expérience client et d’innovation dans le domaine médical.