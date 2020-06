Astuces, recettes et techniques de conservation avec Mangez local !

Julie Aubé.

L’auteure et nutritionniste Julie Aubé, qui habite Saint-Roch-des-Aulnaies, publie un second ouvrage qui donne des trucs pour manger local toute l’année.

Après « Prenez le champ ! » publié en 2016, la passionnée des saveurs du territoire québécois et de l’agriculture durable récidive avec la suite logique : « Mangez local ! » Elle explique à l’aide d’astuces, de recettes et de techniques de conservation, comment manger local toute l’année.

« Les saisons étant ce qu’elles sont, tout arrive en même temps ! C’est de faire quelques provisions pour en avoir toute l’année, car l’hiver n’est pas une raison pour arrêter de manger local. Il faut juste savoir s’organiser un petit peu », a dit Julie Aubé.

Elle travaille sur ce livre depuis deux ans, mais plus activement depuis la dernière année. Il devait être lancé le 31 mars dernier, mais pandémie oblige, la date de publication a été retardée. Elle se réjouit qu’il puisse être lancé le 10 juin, en plein début de saison.

Il arrive aussi à point, puisque la pandémie a réveillé plusieurs consciences sur le recours aux aliments locaux et l’autosuffisance.

« Ce sont des messages que je porte depuis des années. Je n’ai pas l’impression d’avoir ajusté mon discours dû à la pandémie. Cela dit, si les gens sont plus réceptifs, tant mieux, le livre arrive à point », a indiqué Mme Aubé.

Elle espère que son livre aura une belle durabilité, sachant qu’il est possible d’introduire certains éléments chaque année, chacun allant à son rythme.

« L’idée de s’adapter à son contexte et sa réalité. Il n’y a pas de vérité universelle. C’est de déterminer nos enjeux et de voir les solutions. Des fois, on s’arrête au “Oui, mais…”, alors qu’il y a des solutions », dit l’auteure.

« Mangez local ! » sera sur les tablettes — ou en commande — le 10 juin.