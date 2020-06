Avantis Coopérative fait une différence pour de jeunes agriculteurs

Encore une fois cette année, Avantis Coopérative a remis des milliers de dollars en bourses à de jeunes agriculteurs et agricultrices de son territoire, tout en leur offrant une aide matérielle et morale.

Des 33 jeunes boursiers, notons Francis Dionne de Saint-Bruno, Mikael Ouellet de Kamouraska, Samuel Bouchard de Saint-Pascal et Frédéric Massé de Mont-Carmel (2e année). Le programme Fonds coopératif d’aide à la relève agricole qui s’échelonne sur trois ans et auquel ils ont participé leur permettait d’obtenir une aide financière sur trois ans.

« Le but est de soutenir les jeunes de la relève membres des coopératives. L’objectif du programme est aussi de former les leaders coopératifs de demain », a dit Céline Boisvert, vice-présidente, communication marketing au bureau administratif Avantis Coopérative La Pocatière.

Ce programme s’adresse aux jeunes de la relève agricole de 18 à 40 ans qui sont membres de la coopérative, de la Fédération de la relève agricole et de Desjardins. Ils doivent détenir un minimum d’actions dans leur entreprise et cumuler des points en fonctions de différents paramètres. Par exemple, selon les achats qu’ils font, selon les formations auxquelles ils ont participé et leur implication dans la vie associative. Le montant varie aussi selon le pourcentage d’actionnariat qu’ils ont sur la ferme. Ils pouvaient cumuler jusqu’à 7500 $ par année.

Au-delà du support financier, le programme, qui a permis de remettre cette année 167 371 $ à 33 jeunes, leur donnent plusieurs outils.

« Le support moral est fourni via l’accès gratuit au programme Shepell qui offre des services professionnels en psychologie, en droit et en administration », de résumer Mme Boisvert.

Avantis Coopérative est présente entre autres dans Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent.