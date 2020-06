Baseball sénior à La Pocatière : « Peu probable »

Photo : Unsplash.com.

Il se pourrait qu’on ne joue pas au baseball sénior à La Pocatière cet été. La pandémie rend difficile la sollicitation de commanditaires pour l’équipe, qui doit prendre une décision prochainement.

« Le conseil d’administration actuel, on n’est pas très à l’aise de solliciter les gens de La Pocatière pour qu’ils nous donnent des sous. C’est peu probable qu’on soit là, on est encore sur le respirateur artificiel. La décision finale n’a pas encore été prise, mais ça va être difficile, à moins qu’il nous apparaisse de l’argent », a dit le président de l’équipe Éric Miville.

Le club de baseball sénior fonctionne avec environ 10 000 $ de commandites. Aussi, la pratique du baseball avec les restrictions actuelles serait impensable, pense M. Miville.

« Pour le baseball mineur, ils parlent de mettre l’arbitre derrière le lanceur, il n’y aura pas de receveurs… ce ne sont pas des choses possibles pour du baseball sénior. Le plan est adapté pour le baseball mineur, mais pour du baseball sénior, ça ne s’applique pas. On a bon espoir que ça s’assouplira un peu », a ajouté M. Miville.

Du côté de la Ligue de baseball Puribec, avec l’annonce de la ministre Isabelle Charest, la semaine dernière, les dirigeants planchent sur la prochaine saison. On s’attend à ce que les équipes du Nouveau-Brunswick ne puissent être de la partie.

D’ici là, la Ligue mettra en place un plan de mesures sanitaires pour les stades du circuit. Le tout sera transmis à Baseball Québec et au cabinet de la ministre, dans le but de lancer la saison au début juillet pour une dizaine de matchs, plus les séries éliminatoires.

Si une saison commençait le 1er juillet, la Ligue Puribec souhaite compter sur le maximum d’équipes, mais pour l’instant impossible de confirmer combien de formations seraient de retour. Comme autorisé par le gouvernement du Québec, les joueurs peuvent maintenant s’entraîner.