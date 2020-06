Bernard Généreux accuse le gouvernement Trudeau de laisser tomber les régions au profit des grandes villes

Bernard Généreux. Photo : Courtoisie.

Bernard Généreux, député de Montmagny–L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup et ministre du cabinet fantôme du Développement économique rural et de l’Agence de DEC pour les régions du Québec, a réagi suite à l’annonce de la ministre Mélanie Joly que le gouvernement fédéral allait rediriger l’argent prévu pour le développement économique des régions du Québec vers Montréal, suite à la pandémie COVID-19.

« Après avoir identifié des failles depuis des semaines aux plans de soutien économique du gouvernement Trudeau, et ayant attendus avec impatience les détails concernant le Fonds d’aide à la relance régionale (FARR), on apprend aujourd’hui que le gouvernement a l’intention de rediriger des sommes vers les grandes villes. D’où provient cet argent ? », a déclaré le député Bernard Généreux. « Faut-il comprendre qu’il prend l’argent des régions qui en ont vraiment besoin pour en donner aux grandes villes ? Pour réparer leur mauvaise gestion, le gouvernement libéral déshabille Pierre pour habiller Jacques ! Nous surveillerons de près la répartition de ces sommes pour nous assurer que l’argent destiné aux régions reste aux régions et qu’aucun comté ne soit laissé pour compte », ajoute-t-il.

Bien qu’il compatisse avec les impacts économiques importants qu’ont subis les grandes villes lors de la pandémie et des précautions en matière de sécurité publique pour freiner la propagation du virus, le député souhaite obtenir l’assurance que ces subventions ne se feront pas au détriment des régions. « On va le surveiller, c’est certain. Le parti conservateur est le seul parti qui se bat pour les Canadiens des zones rurales », a-t-il dit, rappelant qu’il existe une raison pour laquelle les agences de Développement économique Canada (DEC) ont été créées.

« DEC a traditionnellement contribué à l’épanouissement et à la diversification de l’économie en région pour soutenir la ruralité et ainsi atténuer le déclin démographique qu’elles ont subi aux dépens des grandes villes au cours des dernières décennies », a rappelé Bernard Généreux. « Bien que Montréal ait été touchée sévèrement par la pandémie, il demeure qu’il existe des programmes récemment mis en place comme “l’Aide d’urgence du Canada pour les loyers commerciaux”, dont les sommes seront déjà consacrées majoritairement à soutenir les villes, et les grandes métropoles pourront continuer à compter sur un important bassin de population pour relancer l’économie après le déconfinement ».

Le député Bernard Généreux a l’intention d’obtenir des clarifications du gouvernement au sujet du FARR en participant virtuellement au Comité plénier de la Chambre des communes cette semaine. « Il faut aussi savoir ce qu’il adviendra des sommes promises et déjà utilisées par nos SADC/CAE. Le gouvernement ne peut pas donner d’une main et prendre de l’autre ainsi », conclut M. Généreux.