Bonne nouvelle pour la Ligue Puribec

Les dirigeants de la ligue ont pris la décision d’aller de l’avant pour la saison 2020 qui devrait débuter vers le 10 juillet dans le respect des normes sanitaires qui seront imposées.

Mercredi, la ligue a appris que le plan de déconfinement de Baseball Québec s’accélère. Ainsi, dès lundi, les équipes de tous les niveaux peuvent non seulement s’entrainer, mais elles peuvent jouer des parties préparatoires. À compter du samedi 4 juillet, il sera possible de jouer des parties régulières contre d’autres régions. Ce qui confirme que Montmagny pourra faire partie du calendrier 2020.

Pour l’instant, deux des neuf équipes de la Ligue Puribec ont dû annuler leur présence pour la prochaine saison en raison des circonstances exceptionnelles que nous vivons. Il s’agit de Matane et Edmundston. Grand-Sault espère toujours qu’il sera possible de voyager entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. La prochaine saison se jouera à cinq, six ou sept équipes.