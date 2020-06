COVID-19 : Les pompiers de la région maintenant munis d’un guide

Incendie de l’avenue Bouchard à La Pocatière en novembre 2019. Photo : Maxime Paradis.

La MRC de Kamouraska a élaboré un guide complet de déconfinement pour le travail, les formations et la vie à la caserne, qui amène tous les pompiers du territoire à agir de la même façon en cette période de pandémie de coronavirus.

La MRC souhaitait ainsi s’assurer que les services fonctionnent de la même façon, étant donné qu’ils ont parfois recours à des appels d’entraide. Le guide de huit pages fait état des règles concernant l’hygiène, le port du masque, des protections et des rassemblements limités, etc., dans toutes les situations possibles.

Surtout, un chapitre concerne la formation, qui reprendra dans quelques jours.

« On voulait aussi redémarrer la formation, car on ne veut pas créer un manque de pompiers dans les prochaines années. Pour redonner la formation, ça prenait donc un protocole spécifique », a dit Christian Chénard-Guay, coordonnateur sécurité-incendie à la MRC de Kamouraska, auteur du guide. La formation Pompier 1 débutera ou continuera d’ailleurs sous peu et les formations plus spécialisées seront de retour à l’automne.

Ces règles à suivre en raison de la pandémie de COVID-19 limitent les rassemblements entre pompiers et avec la population, ce qui n’est pas dans les habitudes de ce corps de métier essentiel.

« C’est plus difficile. On ne se cachera pas qu’on se rend compte que c’est plus dur de motiver les troupes quand il n’y a plus de pratique et qu’ils (les pompiers) ont moins à se rencontrer. Il faut y aller de manière plus originale : Zoom, les pratiques virtuelles. C’est certain que le lien avec la population, malheureusement, est coupé un petit peu plus », a ajouté Christian Chénard-Guay.

Feu à ciel ouvert

M. Chénard-Guay rappelle aussi que les feux à ciel ouvert sont toujours interdits sur le territoire pour entre autres éviter des sorties inutiles des pompiers.

« Aussitôt qu’un citoyen décide de faire un brûlage, les gens sont sensibles à cela, ils voient un peu de boucane et appellent le 911. Le 911 n’a pas le choix d’affecter des casernes pour aller valider. Ça déplace beaucoup de ressources pour rien, ça génère des coûts et ça expose les brigades incendie », d’indiquer M. Chénard-Guay.

Voué à évoluer au fil de la situation, ce guide constitue un outil d’aide pour arrimer des mesures de sécurité à implanter dans les services incendie du territoire.