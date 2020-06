COVID-19 : Réduction des distances entre les enfants

Photo: Unplash.com

Le Dr Horracio Arruda, directeur de la Santé publique, a annoncé qu’à compter du 22 juin, la distanciation physique entre les jeunes de 16 et moins pourra être d’un mètre, entre autres à l’école et dans les camps de jour.

Toutefois, les adultes qui offrent les services aux enfants devront observer le 2 m avec eux.

Les spécialistes ont observé très peu d’éclosions de la COVID-19 dans les écoles depuis la réouverture et les enfants qui ont eu la maladie ont été très peu malades.

Des « bulles » ou « cellules » de quatre ou six jeunes pourront être autorisées cet été sans restriction quant à la distanciation. D’autres annonces auront lieu plus tard cette semaine pour les très jeunes enfants, en garderie.

Les rassemblements intérieurs de 50 personnes et moins seront permis le 22 juin, si on observe une distance d’1,5 m, dans les salles de spectacle et cinémas. Dans le cas où il y aurait des files d’attente ou des gens qui se croisent, le 2 m demeure, ainsi que la recommandation de porter un couvre-visage.

Mentionnons par ailleurs que le Bas-Saint-Laurent compte un nouveau cas de coronavirus en ce lundi, au Témiscouata plus précisément.