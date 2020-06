Des centres d’hébergement qui bougent

Photo : Courtoisie.

En cette période de pandémie, les CHSLD de Sainte-Perpétue, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Eugène ont semé la joie à l’occasion de la fête des Mères avec la réalisation d’un spectacle musical extérieur sous le thème « Ça va bien aller ».

En respectant les mesures de distanciation physique, l’évènement festif a pu être tenu. Le chansonnier Yannick Lavoie a interprété plusieurs grands succès connus et appréciés des aînés.

L’ambiance était à la fête. Les gens chantaient et tapaient du pied et des mains. Les sourires étaient accrochés aux lèvres des membres du personnel et des résidents.

Le clou du spectacle a été sans contredit les bombes fumigènes aux couleurs de l’arc-en-ciel. L’effet de surprise était bien présent. Cette explosion de couleurs rappelle à tous l’importance de rester positif en ce temps de pandémie.

Grâce à la collaboration de Centre socioculturel Gérard-Ouellet qui a fait un prêt d’équipements, cet évènement a permis aux résidents des CHSLD d’entendre tout le spectacle qui se passait à l’extérieur en demeurant dans le confort intérieur.