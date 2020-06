Des Chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent unissent leurs voix en appui à l’industrie touristique

Photo : Facebook Tourisme Bas-Saint-Laurent.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, annonçait la semaine dernière la première phase du calendrier de déconfinement concernant l’industrie touristique québécoise.

Un grand soulagement pour l’ensemble de l’industrie et un premier pas vers une reprise graduelle qui est salué par les Chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent. Toutefois, il reste beaucoup d’incertitudes, ce pour quoi les Chambres unissent leurs voix à celle de l’industrie touristique afin d’interpeler les différents ministères impliqués à faire vite et à donner des réponses.

Un calendrier clair de déconfinement pour que les entreprises puissent planifier leurs ouvertures, leurs actions et leurs ressources humaines est réclamé. L’industrie attend avec impatience les prochaines étapes évoquées par la ministre du Tourisme.

De plus, les Chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent estiment que des mesures financières supplémentaires seront nécessaires. Malgré l’aide financière des gouvernements provincial et fédéral, ce ne sera pas suffisant pour pallier l’importante baisse d’achalandage prévue pour la prochaine saison touristique. Rappelons que les entreprises touristiques devront assumer les mêmes coûts fixes d’exploitation, et ce, même s’ils doivent réduire leur capacité d’accueil de 50 % afin de respecter les normes sanitaires mises en place par la santé publique.

Au Bas-Saint-Laurent, le secteur touristique représente 850 entreprises, emploie 7 800 personnes et accueille 1 143 000 visiteurs — à 85 % québécois — et génère des retombées économiques de 345 M$ annuellement. Près d’un emploi sur dix est lié directement au tourisme, sans parler des emplois indirects.

Au Québec, parmi les 30 159 entreprises liées à l’activité touristique, plus des deux tiers se situent à l’extérieur des régions de Québec et de Montréal et sont majoritairement des petites entreprises (82,4 % ont moins de 20 employés).