Deux avions-citernes en renfort

Des hélicoptères à l'oeuvre mardi matin. Photo: Maxime Paradis

Les intervenants ont fait le point mardi matin à Rivière-Ouelle en lien avec le feu de tourbe et de forêt de Tourbières Lambert. Ils ont réclamé rapidement des avions-citernes de la SOPFEU pour leur venir en aide. La SOPFEU a confirmé que deux avions étaient en direction de Rivière-Ouelle au moment d’écrire ces lignes.

Les autorités supplient aussi les citoyens de ne pas faire de feux.

«Il y a beaucoup de petits incendies autour de la tourbière. On a besoin d’avions-citernes, on peine 24 heures sur 24 à contrôler tous ces foyers. Des endroits sont inaccessibles», a dit Jérôme Lambert, directeur des opérations chez Tourbières Lambert.

Il a tenu à remercier ses employés qui travaillent d’arrache-pied. «Certains font 24 heures en ligne. C’est incroyable le support qu’ils nous donnent. On veut que ça règle rapidement. Le but c’est de sauver la tourbière, les contours de la tourbière, les agriculteurs, les fermes. C’est important de régler cet incendie-là rapidement, car ça peut être une catastrophe terrible», a-t-il énuméré.

Le côté sud de la tourbière est beaucoup plus «chaud», alors que sur le côté nord, le pourtour des tourbières n’est pas en feu.

Pompiers

Les pompiers travaillent sur trois zones rouges et changent de quarts de travail chaque 12 heures. «Il y a beaucoup de zones contrôlées, mais les vents peuvent nous jouer les tours», a dit Christian Gagnon, chef pompier.

Il estime que feu de tourbe est contrôlé à 70 %.

«On commence à manquer d’effectifs, on a pris des camions en location. Aujourd’hui, nos pompiers sont dans les zones rouges, on travaille en équipe. C’est rendu terrestre. L’état mental de nos pompiers commence à diminuer. Il faut chaud, on ne dort pratiquement pas, on est sur l’adrénaline», a ajouté M. Gagnon.

Il supplie les résidents autour de ne pas faire de feux, sur tout le territoire et aux environs. «Les cultivateurs nous aident beaucoup, ils ont arrêté dans les champs. On demande aux gens de ne pas faire de petits feux avec pare-étincelles», a ajouté M. Gagnon avec vigueur.

Rappelons que des pompiers de Lévis à Rimouski sont en support sur le feu de Rivière-Ouelle.

Cause

L’origine du feu n’est pas connue officiellement, mais la direction a une idée de ce qui a pu se passer. «Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais ça part d’une machine. Quoi, comment, je ne peux pas vous répondre», a indiqué Jérôme Lambert.

L’état d’urgence municipal a été déclaré pour les cinq prochains jours à Rivière-Ouelle, ce qui lui permet par exemple de prendre des décisions comme évacuer des citoyens et contrôler la circulation sur son territoire.

Avec la collaboration de Maxime Paradis