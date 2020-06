Du 10 au 12 juillet, on bouge pour la Fondation André-Côté !

Photo : Courtoisie.

La Fondation André-Côté lance un rendez-vous pour faire du sport du 10 au 12 juillet, fin de semaine que le Défi Vélo André-Côté devait avoir lieu.

Cyclistes, nageurs, coureurs et marcheurs, calculez le nombre de kilomètres que vous parcourrez pour la Fondation André-Côté pendant ces journées et partagez vos témoignages, photos ou vidéos et même votre activité en direct sur l’événement Facebook ou Instagram #OnBougePourLaFAC.

Des capsules animées seront mises sur le web pour se mettre en forme quelques jours avant le 10 juillet. Inscription gratuite et il est possible de faire un don pour soutenir la Fondation par le biais de l’événement ou sur le site de la Fondation André-Côté. Confirmez votre participation sur l’événement Facebook.

Le samedi 11 juillet, rendez-vous virtuel à 19 h 30 pour le tirage des cinq prix de la loterie annuelle. Vous pouvez vous procurer des billets en ligne au coût de 5 $/billet sur le site de la Fondation. À gagner, 1er prix : vélo de route EVO Fire Ridge ; 2e prix : refroidisseur à vin incluant 25 bouteilles ; 3e prix : forfait Golf et gourmandise à l’Auberge Comme au Premier Jour pour deux personnes ; 4e prix : forfait Zone Aventure pour quatre personnes ; et 5e prix : casque d’écoute à conduction osseuse.

Le mercredi 15 juillet en mode virtuel, il y aura un tirage des certificats-cadeaux parmi les participants d’# OnBougePourLaFAC qui auront partagé une photo ou une vidéo de leurs exploits. Le nombre total de kilomètres qui auront été parcourus du 10 au 12 juillet sera annoncé ainsi que la somme des dons récoltés.

Les sommes amassées par la loterie annuelle et cet événement virtuel permettent à la Fondation de poursuivre sa mission : rendre accessibles une gamme de services d’entraide, d’accompagnement, de confort et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, ainsi qu’à leurs proches, et ce, gratuitement.