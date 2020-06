Du renfort de l’Ontario demain

Photo: SOPFEU

Une équipe de pompiers de l’Ontario, composée d’une vingtaine de personnes, devrait rejoindre les 42 pompiers de la SOPFEU toujours en place sur le feu des Tourbières Lambert de Rivière-Ouelle demain. C’est sans compter les pompiers municipaux et agriculteurs dans les boisés et les champs.

Il s’agit du plan de match prévu pour mardi, qui peut être appelé à changer.

« La superficie du croquis n’a pas changé. C’est certain que lorsque l’on est au sol et qu’on commence à avoir une meilleure maitrise, la superficie peut être un peu revue à la baisse ou à la hausse. Mais présentement, il est toujours estimé pour sa portion en forêt de 326 hectares et il est contenu », a dit Mélanie Morin de la SOPFEU.

Deux hélicoptères survolent aussi le site, mais pas besoin d’avions-citernes pour aujourd’hui.

« Dans notre travail, les hélicoptères représentent les outils à tout faire. Ils font le transport de personnel et d’équipements sur le feu. Ils servent également à arroser. Le chef de lutte l’utilise aussi pour planifier ses stratégie du haut des airs », d’ajouter Mélanie Morin.

Extrême vigilance demandée

Les autorités demandent aux citoyens de la région d’être extrêmement vigilants, avec l’indice de feu très élevé, la sécheresse et l’absence de précipitations, pour éviter toute situation qui pourrait mener à un début d’incendie. Les pompiers sont suffisamment occupés depuis vendredi dernier et les autorités souhaitent que la population se conforme aux consignes de sécurité, surtout en prévision de la Fête nationale, qui devra se faire sans feu à ciel ouvert ou feu d’artifices.