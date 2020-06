Du sang neuf au Musée maritime du Québec

Katrine Coderre. Photo : Courtoisie.

Le Musée maritime du Québec (MMQ) annonce la venue de Katrine Coderre au sein de son équipe à titre de chargée de projet junior en conservation. En plus de son baccalauréat en sciences de l’éducation, profil univers social, Katrine possède un certificat en muséologie et diffusion de l’art ainsi qu’une maîtrise en muséologie de l’UQAM.

Suite à l’ouverture du poste, une quinzaine de personnes ont soumis leurs candidatures. Plusieurs étapes ont été franchies avant d’arriver à la nomination finale. Tout au long du processus de sélection, Katrine a su étonner le comité par sa passion, son professionnalisme, sa rigueur et sa capacité à voir l’ensemble de la collection de l’institution et les expositions avec un regard neuf.

Bien que la mise à niveau de la base de données et la gestion de la grande collection du MMQ font partie des défis que devra relever Katrine, à court terme, la nouvelle réalité liée à la pandémie oblige à revoir les interactions entre les expositions et les visiteurs.

Katrine Coderre succède au conservateur Alain Franck, qui a travaillé au Musée à différentes époques à titre d’employé ou de consultant. Le MMQ tient à saluer l’apport et les accomplissements de M. Franck au sein de l’institution.

« Je suis enthousiaste à l’idée de mettre en valeur la collection du Musée, parce qu’on y trouve des objets magnifiques, mais aussi des objets insolites qui peuvent nous faire imaginer mille et une histoires rocambolesques ! La collection est riche d’une histoire qui concerne tous les habitants du Québec et il est primordial que sa conservation et sa diffusion soient mises de l’avant pour en assurer la pérennité », indiquer la nouvelle chargée de projet junior en conservation.

« Nous sommes très fiers de faire une place à la relève. J’ai confiance que Katrine puisse apporter des solutions pertinentes et des idées fraîches pour contribuer à la pérennité et la mise en valeur de notre collection. De plus, je suis convaincue qu’elle s’intégrera à merveille à l’équipe », poursuit Marie-Claude Gamache, directrice générale du Musée maritime.