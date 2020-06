Exposition de lisière en lisière : hommage à l’œuvre de Guy Lemieux

Rougeoiement est la plus récente tapisserie en haute-lisse de M. Lemieux. Elle fut achevée au printemps 2020. Crédit photo : Le Vivoir.

Alors que l’industrie culturelle fait face à un avenir incertain dans ce contexte de festivités annulées, une galerie d’art de Saint-Jean-Port-Joli prouve que les organisations culturelles n’ont pas dit leur dernier mot.

Le Vivoir, boutique-galerie où les métiers d’art prennent vie, dévoile une exposition d’envergure en hommage au peintre lissier de renom Guy Lemieux : De lisière en lisière. La galerie espère ainsi contribuer, à sa façon, à la prudente relance de l’industrie culturelle de son milieu. Incursion dans l’œuvre brillamment ficelée de ce talentueux artiste.

Établi en Chaudière-Appalaches depuis de nombreuses années, l’artiste à l’honneur présente un curriculum vitæ particulièrement étoffé. Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Québec en 1969, Guy Lemieux a fait partie de l’unique groupe d’étudiants s’étant spécialisé en tapisserie de haute-lisse, une discipline qu’il n’a cessé de chérir et de perfectionner depuis. À l’aube de ses 50 ans de carrière, Guy Lemieux cumule les distinctions et les implications. Il a siégé au sein de différents jurys, notamment pour le Conseil des arts et des lettres, le ministère de la Culture du Québec, et les 1ers Jeux de la Francophonie au Maroc. Grand pédagogue, Guy Lemieux contribue de façon significative à la transmission des savoirs au Québec. En 1975, il a d’ailleurs fondé la maison Routhier, un centre dédié au partage de la tradition de l’art textile. Par la suite, il a fondé le Centre de formation textile de l’Est du Québec, — aujourd’hui intégrée à la Maison des Métiers d’art du Québec — qu’il a dirigé pendant 12 ans. Aujourd’hui, Guy Lemieux crée des toiles et tapisseries qui révèlent ses influences de l’univers du textile. Son œuvre fascine de plusieurs façons.

C’est donc un véritable hommage à l’artiste, à son art et à son parcours qui est présenté au Vivoir. L’exposition De Lisière en Lisière est d’autant plus spéciale qu’elle permet de découvrir le plus récent travail de Guy Lemieux, que les visiteurs pourront contempler jusqu’au 17 octobre. Le Vivoir propose par ailleurs de découvrir les œuvres de plus de 60 créateurs issus de divers métiers d’arts. Six ateliers vitrés donnent même la chance au public d’observer de talentueux artistes à l’œuvre.