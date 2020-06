Fête nationale : La Montée incite à une consommation modérée

Photo : Wil Stewart (Unsplash.com).

Le centre de prévention et de traitement des dépendances La Montée, situé à Rivière-Ouelle, incite les gens à la consommation d’alcool et de cannabis modérée à l’approche de la Fête nationale. L’autorisation à de petits rassemblements par la santé publique pourrait être synonyme de consommation excessive lors de soirées privées entre amis, selon lui.

Cette préoccupation n’a rien de nouveau pour La Montée qui tient depuis deux ans des kiosques préventifs et informatifs lors de la Fête nationale à La Pocatière. Depuis l’automne dernier, ce nouveau service de réduction des méfaits, comme l’appelle le directeur général de La Montée, Stéphane Picard, se travaille également en étroite collaboration avec le Cégep de La Pocatière lors des soirées festives étudiantes.

La COVID-19 forçant l’annulation des festivités de la Fête nationale à La Pocatière, La Montée ne pourra malheureusement pas tenir son kiosque cette année. Mais La Montée n’est pas moins préoccupée pour autant. L’agente de prévention Camille Durand rappelle que les gens vont tout de même se rassembler entre amis selon les directives émises par la santé publique. On craint donc que le moment soit propice à une consommation excessive, en raison du plaisir que plusieurs ressentiront à se retrouver après des mois de confinement.

« Il y a tout un côté social lié à la consommation d’alcool. Une personne qui boit seule chez elle, c’est très mal vu, ce qui fait qu’elle ne consommera probablement pas. En groupe, c’est le contraire, la consommation d’alcool est bien perçue, ce qui peut mener à des excès de consommation lors des rassemblements festifs », rappelle-t-elle.

Préoccupée, mais consciente, La Montée sait qu’elle ne peut empêcher les gens de consommer de l’alcool ou du cannabis lors de la Fête nationale. C’est pourquoi elle axe son message sur la modération plutôt que la prohibition, comme c’est le cas lorsqu’elle tient ses kiosques informatifs et préventifs. L’objectif est que les gens puissent continuer à avoir du plaisir à consommer en groupe, sans désagrément.

« On suggère aux gens de boire de l’eau le plus possible ou d’alterner chaque consommation avec une boisson non alcoolisée. Avec la chaleur qu’il fait à ce moment de l’année, la déshydratation est un danger qui guette ceux qui consomment excessivement », rappelle l’agente de prévention.

Avoir un chauffeur désigné, prendre un taxi ou prévoir camper chez ceux qui tiennent les festivités sont également parmi les recommandations formulées par La Montée. Le coma éthylique et les accidents de la route sont encore aujourd’hui les conséquences fâcheuses les plus courantes liées à la surconsommation d’alcool ou de drogues.

« Les comportements violents et agressifs, les risques d’agressions sexuelles et l’amnésie post-consommation augmentent également lorsqu’il y consommation excessive d’alcool ou de drogues. Et c’est sans parler des risques de dépendance qui augmentent si ce type de consommation se fait sur une base régulière », ajoute Camille Durand.

L’alcool et le cannabis demeurent les principales substances consommées par les adultes bas-laurentiens, selon La Montée. Le Centre fait donc appel au sens des responsabilités de ceux-ci afin qu’ils établissent eux-mêmes les limites de leur consommation.