Fonds locaux d’investissement : 100 M$ de plus pour stimuler l’économie des régions

Le gouvernement du Québec injecte 100 millions de dollars supplémentaires dans le programme « Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises » dans le cadre des Fonds locaux d’investissement (FLI), afin de répondre à la forte demande des entreprises partout au Québec et de permettre à un plus grand nombre d’entre elles de traverser la crise actuelle. De ce montant, 20 M$ seront consacrés aux entreprises de la région de Montréal.

« Nous l’avons dit dès le début de la pandémie : notre priorité en ce qui concerne l’économie du Québec est de soutenir adéquatement les entreprises de toutes les régions. Et c’est exactement ce que nous continuons à faire aujourd’hui. Nous sommes conscients que les besoins des entrepreneurs changent avec la reprise de l’économie, et c’est pour cette raison que nous nous ajustons au fur et à mesure en fonction de l’évolution de la situation. Je suis persuadé que l’ajout de 100 M$ dans les FLI donnera un coup de pouce supplémentaire aux MRC pour qu’elles puissent aider davantage les entreprises sur leur territoire », a dit Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.

« Depuis la mise en place des différentes mesures concernant les FLI, plusieurs MRC nous ont signifié que les besoins demeuraient importants et que les sommes allouées au départ étaient insuffisantes pour appuyer les entreprises de leur territoire touchées par les effets du ralentissement économique. Notre gouvernement a entendu le message et ajuste son aide en conséquence. Les entrepreneurs peuvent être assurés que nous continuerons de suivre la situation de près et de moduler nos interventions », ajoute Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.