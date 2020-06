Incendie maîtrisé aux Tourbières Lambert

La SOPFEU a indiqué sur son site dimanche soir que l’incendie aux Tourbières Lambert de Rivière-Ouelle était maîtrisé.

Le feu a débuté neuf jours auparavant. En quelques jours, il était « contenu », mais il aura fallu attendre plus d’une semaine pour qu’il soit maîtrisé.

Le travail se poursuit toutefois pour les pompiers forestiers de la SOPFEU et ceux des municipalités, sur le terrain, pour qu’il soit complètement éteint.

Jeudi dernier, la SOPFEU disait s’attendre à ce que le travail soit nécessaire pour au moins 10 à 15 jours.

La SOPFEU a partagé les dernières informations tôt lundi matin: Le feu a été très calme toute la journée de dimanche. La pluie tombée a maintenu un haut taux d’humidité dans les combustibles. La couverture nuageuse et l’humidité relative élevée ont contribué à l’avancement des travaux et la réalisation des objectifs opérationnels de la journée.

La superficie de la partie « forêt » de l’incendie a été ajustée à 361,1 hectares.

Même si le feu est maîtrisé, il reste beaucoup de travail à faire afin d’éteindre complètement chacun des points chauds. Rappelons qu’il s’agit d’un incendie qui brûle dans la tourbe. Un tel feu brûle en profondeur, ce qui nécessite un arrosage abondant pour s’assurer de l’éteindre complètement. À cet égard, des travaux de thermovision sont réalisés afin de détecter tous les points chauds.

Les conditions météorologiques des prochaines 24 heures seront de nouveau favorables aux opérations de suppression de l’incendie. On prévoit des averses au cours de la journée.

On dénombre 174 personnes sur le site. Cela comprend quelque 150 pompiers forestiers et combattants auxiliaires provenant du Québec et de l’Ontario et 21 membres de l’équipe de gestion du feu, pilotes et employés de certains fournisseurs qui supportent les opérations. Deux hélicoptères sont également sur place.