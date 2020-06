La clinique de dépistage du Centre Bombardier sera déplacée

Le Centre Bombardier à La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

Comme c’est le cas à Rivière-du-Loup pour la clinique de dépistage de la COVID-19 qui se trouvait au Centre culturel, le CISSS du Bas-Saint-Laurent fera de même avec celle du Kamouraska, actuellement au Centre Bombardier de La Pocatière.

« Nous allons dans les prochaines semaines déplacer la clinique de dépistage et d’évaluation », a confirmé Ariane Douchet Michaud du CISSS, ajoutant que le lieu sera annoncé par la suite.

Le site est utilisé présentement pour quiconque doit voir un professionnel pour des symptômes de grippe ou de gastro (évaluation) et pour subir le test de la COVID-19 (dépistage), et ce, depuis plusieurs semaines.

Par ailleurs, mentionnons que l’hôpital de La Pocatière n’aura pas besoin d’un bâtiment modulaire pour la médecine spécialisée comme la pédiatrie ou l’orthopédie pour des patients atteints de la COVID-19. Un bâtiment du genre a été ouvert la semaine dernière sur le stationnement de l’hôpital de Rivière-du-Loup.

« Dans tous les autres hôpitaux du Bas-Saint-Laurent, il a été possible d’aménager des zones chaudes et tièdes pour ce type précis de besoins à l’intérieur de l’hôpital. À Rivière-du-Loup, ce n’était pas possible d’assurer des trajectoires chaudes et tièdes pour les cliniques externes, c’était un peu serré. Alors, l’option du bâtiment modulaire est le choix le plus sécuritaire qui limite la circulation dans l’hôpital ainsi que des contacts possibles avec des usagers sains », a indiqué Mme Doucet Michaud.