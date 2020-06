La Côte-du-Sud aura ses ciné-parcs pour l’été

Photo : Courtoisie Cineparcs.ca.

À l’image d’autres régions du Québec, la Côte-du-Sud renouera avec le concept des ciné-parcs, dès cet été. Au Kamouraska et à Montmagny, la formule revivra à l’initiative des intervenants culturels et en loisirs du milieu. Les premières projections sont prévues au tournant de la Fête nationale.

Au Kamouraska, le ciné-parc sera ambulant et se promènera dans six municipalités différentes : Saint-Gabriel-Lalemant (26 juin), Saint-Alexandre (10 juillet), Rivière-Ouelle (24 juillet), Sainte-Hélène (7 août), Mont-Carmel (21 août) et Saint-Philippe-de-Néri (4 septembre). Ève-Marie Bélanger, technicienne en loisirs et vie communautaire à la Municipalité de Rivière-Ouelle, est l’instigatrice du projet. Elle s’est adjoint ses collègues des autres municipalités afin de donner vie à son idée.

« Quand j’ai entendu le maire (Régis) Labeaume de Québec dire qu’il voulait relancer les ciné-parcs pour l’été, j’avoue que j’étais jalouse. Mais aller virer à Québec pour ça, c’est un peu loin. Je me suis dit : “pourquoi ne pas en faire un chez nous” », raconte la jeune femme âgée de 22 ans, qui n’a encore jamais eu la chance de fréquenter un ciné-parc.

L’implication financière des six municipalités et celles de différents partenaires, tels Transports Patrick Dionne de Saint-Denis-De La Bouteillerie, qui permettra la projection des films sur un de ses camions d’une longueur de 48 pieds, ainsi qu’Electro FC Sonorisation qui s’occupera de la retransmission du son sur fréquence FM, permettront d’accueillir gratuitement une cinquantaine de voitures, les soirs de projection. En cas de pluie, la projection prévue à l’horaire sera remise au lendemain.

Aucun service de restauration ne sera disponible sur les lieux. Les cinéphiles sont donc invités à apporter leurs grignotines. Ève-Marie Bélanger mentionnait qu’un seul film serait présenté, contrairement à ce qui est fait traditionnellement dans les ciné-parcs. L’absence d’installations sanitaires à certains endroits où les films seront projetés expliquent en partie cette décision, dit-elle. La programmation promet d’être accessible à tous.

Montmagny

À Montmagny, le ciné-parc élira domicile dans le stationnement de l’aréna et sera en opération sept jours sur sept du 30 juin au 23 juillet. La capacité d’accueil est évaluée à 220 véhicules.

Porté par les Arts de la Scène de Montmagny, le projet est réalisé en collaboration avec la Ville de Montmagny et la MRC de Montmagny. Les deux premiers soirs d’opération seront gratuits et la projection du 1er juillet sera précédée de prestations musicales de Christian Paquet et Four Wheel Drive afin de souligner la fête du Canada. Les intéressés doivent s’inscrire avant le 25 juin au bit.ly/cineparc pour espérer gagner un laissez-passer.

Dès le 2 juillet, une programmation de deux films qui sera renouvelée chaque vendredi, comme c’est le cas dans les cinémas, prendra ensuite le relais tous les soirs. Les ententes existantes entre les Arts de la scène et les principales maisons de distribution permettront de présenter des films actuels, selon le directeur général Christian Noël. Les cinéphiles devront toutefois réserver leurs places en ligne avant chaque projection au adls.ca.

Même si le fonctionnement demeure dans l’ensemble fidèle à celui des ciné-parcs d’autrefois, les Arts de la Scène ont tout de même actualisé le concept afin de lui donner une couleur plus « 2020 ». Ainsi, les films seront projetés sur un gigantesque écran DEL de 35 pieds de large, en haute résolution, à l’image de ce qui a été utilisé lors de certains spectacles au Festival d’été de Québec. Le son sera tout de même diffusé via une bande FM. Sur le site, des camions-restaurants offriront une expérience alimentaire revampée.

« C’est un concept rassembleur qui demeure encore fort populaire de nos jours et qui va permettre aux gens de sortir de chez eux, après des mois de confinement. Beau temps mauvais temps, nous sommes prêts à opérer », conclut Christian Noël.