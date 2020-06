La nouvelle équipe de Montmagny-L’Islet prête pour la ligue de baseball sénior

Les joueurs Jason Blais, Andy St-Gelais, François Gagnon, l’entraîneur Martin Guérette et le joueur Jérôme Morin. Photo : Joel Croteau.

Après La Pocatière qui a hésité, mais finalement décidé d’être de la partie pour la saison estivale 2020 de la Ligue de baseball sénior Puribec, Montmagny-L’Islet fait son entrée officiellement au sein du circuit.

En raison de la pandémie, la saison débutera en juillet pour une saison écourtée, suivie des séries éliminatoires.

On sait déjà qu’Edmundston et Matane n’y seront pas. La Pocatière a décidé, après une bonne hésitation, de continuer. Tout était une question de commanditaires.

Cette décision amènera sans doute une bonne rivalité avec la nouvelle équipe Les Toitures Pro Lemieux/Promutuel Assurances de Montmagny-L’Islet, en raison de la proximité des équipes. Aussi, le PDG et entraîneur de l’équipe, Martin Guérette, est l’ancien entraîneur de l’équipe de La Pocatière.

L’équipe est prête et a même commencé son camp d’entraînement au Stade Marcel Desjardins de Montmagny. L’organisation aligne des joueurs de Montmagny et de L’Islet et a accès aux jeunes joueurs de 22 ans et moins sur le territoire de Lévis.

La région semble prête à revivre le baseball sénior.

« Il y avait une quarantaine de personnes, juste pour la pratique », soulignait le PDG et entraîneur Martin Guérette.

En 2011-2012, Montmagny avait une équipe sénior, mais dans une autre ligue de la région de Québec.