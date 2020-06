Le Centre d’art de Kamouraska ouvrira dès le 4 juillet

La réouverture du Centre d’art de Kamouraska aura lieu le 4 juillet prochain. Cinq expositions d’artistes du Bas-Saint-Laurent, présentées en primeur, ont été conçues afin de garantir à la fois la sécurité du visiteur et son plaisir de reconnecter à une offre artistique réelle et tangible.

Le territoire étant au cœur des activités du Centre d’art, la programmation 2020 célèbre le Bas-Saint-Laurent tout autant par les thèmes des expositions que la provenance des artistes. Fleuve, routes rurales, attente et recommencement sont les assises principales des cinq nouvelles expositions qui seront présentées en salles, du 4 juillet au 7 septembre 2020. L’installation vidéo « Cabanes à bus » de Nicolas Paquet porte sur l’enfance et le temps qui passe, en combinant le court métrage atmosphérique et la mise en espace de constructions réelles. Quatre expositions photographiques donnant à voir le Saint-Laurent autrement complètent la programmation. Les créatrices de ces expositions, Caroline Bolieu, Nadine Boulianne, Joan Sullivan et Geneviève Thibault ont tour à tour exploré ces rives pour fabriquer des allégories visuelles, faisant valoir un fleuve devenu bien plus qu’un élément suscitant la contemplation.

Pour faciliter la propagation de la culture, l’entrée est exceptionnellement gratuite tout l’été au Centre d’art. Les heures d’ouverture sont allongées jusqu’à 19 h tous les jours pour mieux correspondre aux habitudes de fréquentation des visiteurs. Pour ravir les noctambules, il est également possible de visiter les expositions lors de nocturnes, tous les jeudis et vendredis jusqu’à 21 h. Une nouvelle boutique est aménagée à l’entrée, offrant ainsi plus d’espace et davantage de créations en art et métiers d’art ; l’endroit parfait pour dénicher ce petit quelque chose à offrir ou à s’offrir. Aussi, le Centre d’art a déjà mis en place plusieurs mesures et l’équipe demeurera à l’affût des mises à jour constantes des normes sanitaires tout au long de la période d’ouverture afin de s’y adapter rapidement, si nécessaire. Ainsi, la circulation à l’intérieur du bâtiment est à sens unique, avec des indications claires pour guider les visiteurs. De multiples stations de lavage de mains sont installées aux deux étages. Les expositions ont été conçues pour favoriser la distanciation entre les visiteurs, lesquels sont également invités à adopter une étiquette respiratoire responsable. Les préposées à la médiation culturelle participent à offrir une expérience signifiante de contact avec l’art, en guidant adéquatement les publics.

Également, une version virtuelle du programme d’éducation artistique pour enfants intitulé « Moi à l’œuvre » a rapidement été mise en place pendant la période de confinement afin d’offrir aux familles des activités artistiques stimulantes et gratuites, de garder actif le Centre d’art et d’affirmer sa présence numérique

De plus, puisque le Centre d’art a dû reporter à 2021 la tenue de sa 10e édition de la Rencontre photographique du Kamouraska, l’institution a procédé à un « déconfinement graduel » de la programmation d’envergure prévue sur sa page Facebook.

L’ensemble de cette programmation est désormais accessible sur le site web. Finalement, le Centre d’art a profité de cette « pause » obligée pour planifier un vaste projet de réaménagement des salles et de rénovations majeures sur le bâtiment unique qu’il anime année après année, depuis plus de 30 ans. Une étude de faisabilité à ce sujet est presque complétée.