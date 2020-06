Le gouvernement du Québec, la MRC de L’Islet et la MRC de Montmagny concluent une importante entente

Marie-Eve Proulx. Photo : Courtoisie.

La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, annoncent la signature d’une entente de développement territorial et économique pour les MRC de L’Islet et de Montmagny.

Cette entente permettra d’investir 1,2 M$ pour soutenir des projets structurants élaborés par des entreprises, des organismes à but non lucratif et le milieu municipal.

« Le gouvernement est fier de participer à cette entente qui viendra assurément renforcer l’économie de la Chaudière-Appalaches et rendre encore plus dynamiques nos milieux de vie. Dans le contexte actuel, il est important de souligner toutes ces initiatives qui contribueront à la relance économique du Québec et de ses régions », a déclaré la ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière Appalaches et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx.

« La concrétisation de cette entente est un exemple probant de ce qu’il est possible d’accomplir en travaillant tous dans la même direction. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont rendu possible cet accord et j’invite les promoteurs de la région à déposer leur initiative lors de l’appel à projets », a ajouté la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest.

L’entente permettra d’appuyer la réalisation d’initiatives porteuses pour le développement économique, notamment dans les secteurs manufacturier, touristique, agroalimentaire et forestier. Les sommes qui seront rendues disponibles pourront également soutenir des projets de développement social, entre autres, dans une perspective de revitalisation des collectivités.

Au cours des prochaines semaines, un appel à projets public sera lancé et les détails pour soumettre une demande d’aide ainsi que les modalités pour l’obtenir seront alors dévoilés.

« Cet accord confirme la volonté des deux MRC d’être proactives pour favoriser l’essor autant social qu’économique de nos deux territoires », a conclu M. René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet.

L’enveloppe totale s’élève à 1,2 M$, dont 600 000 $ proviennent du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), 375 000 $ de la MRC de L’Islet et 225 000 $ de la MRC de Montmagny. L’appui des MRC provient du volet 2 du Fonds régions et ruralité du MAMH, une enveloppe confiée par le gouvernement du Québec aux MRC pour leur permettre de soutenir leurs priorités de développement.