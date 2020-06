Le Musée vous attend

C’est à compter du 1er juillet que le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, à La Pocatière, ouvrira ses portes pour une nouvelle saison, le temps de mettre en place les installations pour accueillir les visiteurs en toute sécurité.

En plus des expositions permanentes sur la vie rurale, vous pourrez effectuer un voyage temporel et multiculturel avec « Nourritures de Fêtes », approfondir vos connaissances sur la présence porcine au Québec dès les premiers jours de la Nouvelle-France avec « Le porc s’expose : 400 ans de présence porcine au Québec » et découvrir les facettes cachées des champignons, de la forêt à ses multiples applications avec « Mycélium ». Mais surtout il ne faut pas manquer de visiter « Maudite boisson », qui en apprend sur les différentes facettes de la consommation d’alcool au Québec.

Pendant la saison estivale, le Musée sera ouvert, pour le moment, du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h. Pour informations : 418 856-3145 ou info@mqaa.ca.