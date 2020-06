Le presbytère de Saint-Alexandre pourrait accueillir une boulangerie

Le presbytère de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Photo : Stéphanie Gendron.

Le presbytère de Saint-Alexandre a été vendu en mars dernier. Une jeune famille qui habitait Notre-Dame-du-Portage a eu le coup de cœur pour le bâtiment et espère, en plus de l’habiter, y ouvrir une boulangerie l’an prochain.

Le presbytère avait été mis en vente à l’été 2019. Cette décision allait de soi, depuis le décès du curé Jacques Beaulieu en 2017, et le fait qu’il ne restait que les bureaux de la Fabrique et que s’y tenait que quelques activités de catéchèse dans la grande résidence.

Après un appel d’offres public peu concluant, les responsables de la Fabrique ont rencontré le couple composé de Benoît Fleurant et Julie Robertson, qui avait visité les lieux durant le processus d’appel d’offres. Ils leur ont fait une offre qui a été acceptée.

Le couple et ses quatre enfants de deux à 16 ans envisagent d’y ouvrir une boulangerie.

« S’il n’y a pas de changements, on aimerait ouvrir au printemps ou à l’été 2021, si les choses demeurent inchangées et que tout va bien », a confié Mme Robertson.

M. Fleurant est boulanger et les adolescents souhaitaient s’impliquer dans ce projet d’entreprise.

« C’est assez grand pour une résidence et une boulangerie. On est déjà installés et on est en train de rénover la partie résidentielle. Éventuellement, si tout va bien, on est censé commencer les travaux pour la partie boulangerie à l’automne ou l’hiver », a conclu Julie Robertson.