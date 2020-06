Le président du journal Le Placoteux tire sa révérence après 20 ans

Claude Gagnon. Photo : Maxime Paradis.

Déjà 20 ans que Claude Gagnon assume la présidence de la coopérative de solidarité Le Placoteux, et par ricochet, du regroupement des Gens d’affaires de Saint-Pascal qui y est rattaché. Pas moins passionné qu’à ses débuts, bien au contraire, il estime que le temps est venu de passer le flambeau à la relève.

Si quelqu’un avait dit à Claude Gagnon qu’il passerait autant de temps au siège de président, il y a 20 ans, il ne l’aurait probablement pas cru. Par contre, il avoue qu’il serait surpris de voir un autre président s’impliquer sur une aussi longue période de temps dans le futur, conscient de l’implication « exceptionnelle » dont il a fait preuve.

Notaire de profession, Claude Gagnon se rappelle avoir joint le conseil d’administration de ce qui était connu à l’époque sous le nom de l’Association des gens d’affaires de Saint-Pascal, un organisme à but non lucratif, en 1998. Née à la fin des années 70, l’Association a ensuite lancé Le Placoteux peu de temps après, qui était alors une petite revue rapportant les nouvelles de Saint-Pascal.

« De fil en aiguille, la revue est passée en mode tabloïd. Les affaires allaient bien, le marché publicitaire était lucratif et le journal a pris de l’expansion pour en venir à être distribué sur tout le territoire de Kamouraska-L’Islet », explique-t-il.

Lorsqu’il est devenu président de l’Association en 2000, Claude Gagnon se rappelle que le modèle de l’OBNL ne convenait plus. Le rayonnement du journal était devenu tel qu’un « nouveau véhicule » s’imposait afin de permettre aux employés, entre autres, d’être davantage impliqués dans le processus décisionnel de l’hebdomadaire.

« On a travaillé avec des consultants externes qui ont fait l’analyse de l’entreprise et de la mission de l’Association. Il a été convenu que le modèle de la coopérative de solidarité était le meilleur pour poursuivre le développement du journal, tout en maintenant en parallèle l’implication auprès des gens d’affaires de Saint-Pascal », résume-t-il.

Claude Gagnon est ainsi passé de président d’une association de marchands à président d’une coopérative de solidarité, rôles qu’il a assumés en collégialité avec les quatre directeurs généraux qui se sont succédé ces 20 dernières années à la tête du journal : Clément Lavoie, Bruno Lacroix, Raymond Frève et Louis Turbide, ce dernier depuis 2017.

Défis et « belles années »

De ces 20 années à la présidence, Claude Gagnon retient plusieurs « belles années » où Le Placoteux, comme la plupart des médias écrits, voguait sur une mer tranquille, ou sinon, avec un vent dans le dos. Sa première décennie à la présidence, où le marché publicitaire était florissant, peut en témoigner, selon lui.

La dernière décennie a toutefois amené son lot de défis, rappelle-t-il. La guerre des hebdos que se sont livrée Québécor et Transcontinental au début des années 2010 n’a pas épargné Le Placoteux, malgré son statut de journal indépendant. L’Oie blanche, également une coopérative indépendante, mais basée dans Montmagny-L’Islet, a décidé à la même époque d’ajouter le Kamouraska à son territoire de distribution. En riposte, Le Placoteux, basé dans Kamouraska-L’Islet, a fait de même en lançant une édition 100 % magnymontoise de l’hebdo.

« De part et d’autre, je crois qu’il faut être honnête et dire que l’expérience n’a pas été concluante. On est sorti de cet épisode avec des ententes qui protègent notre territoire en matière de distribution, mais qui laisse le marché ouvert à la vente publicitaire », résume Claude Gagnon.

Suite à cette « guerre », c’était ensuite les revenus publicitaires qui commençaient à souffrir de l’attractivité des géants du web auprès des annonceurs nationaux. L’heure était maintenant venue de regarder à la diversification des revenus et à bonifier l’offre de services afin d’assurer la pérennité du journal. Le contrat de graphisme du magazine Sentier Chasse-Pêche décroché à la fin 2018 s’inscrit directement dans cette philosophie, poursuit Claude Gagnon.

« Toutes les années que j’ai été sur le conseil d’administration, autant autour de la table du C.A qu’au sein de l’équipe du journal, j’ai toujours senti qu’il y avait les bonnes personnes au bon endroit pour faire face à la conjoncture du moment. C’est une force insoupçonnée dont dispose Le Placoteux qui me rend très confiant par rapport à son avenir », déclare-t-il.

Le conseil d’administration du Placoteux est actuellement à la recherche de nouveaux administrateurs à joindre ses rangs. Les membres des Gens d’affaires de Saint-Pascal intéressés peuvent contacter Louis Turbide au 418 492-2706.