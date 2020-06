Le tourisme régional demande de l’aide pour payer les frais fixes

Photo : Facebook Tourisme Bas-Saint-Laurent.

L’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent a fait une sortie mercredi matin, dans le but d’obtenir des mesures d’aide et un calendrier de déconfinement du secteur.

« Tous les secteurs ont eu des aides importantes. Le tourisme est le grand oublié. Pourtant, on est une des industries majeures au Québec. On aura besoin des différents paliers gouvernementaux. On veut être capable de refaire du développement touristique », a dit Hugues Massey, président de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

L’industrie touristique régionale était en hausse de 7 % en 2018, a indiqué le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent Pierre Lévesque.

« On se préparait pour notre plus grosse année touristique de notre histoire. À la place, ce sera la plus catastrophique », a ajouté Hugues Massey.

Pour le moment, les pertes financières en tourisme sont de 11 milliards $ au Québec. Environ 100 000 emplois auraient été perdus. « Le déconfinement ne suffira pas », a dit Pierre Lévesque.

Exemples

À titre d’exemple, le propriétaire de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup Gilles Lortie a indiqué qu’en mars, avril et mai, avant la COVID-19, il avait en moyenne un taux d’occupation de 70 à 80 % pour 301 chambres. « On est tombés à 6 % », a dit Gilles Lortie. Aussi, de 216 employés, il est passé à huit employés.

« C’est une baisse énorme de revenus, mais les frais fixes demeurent (taxes, intérêts, électricité, etc.). Nous, les frais fixes, ils tournent autour de 2 M$ », a imagé Gilles Lortie. Pour l’été, l’hôtel attendait 161 autobus de clients internationaux, qui ont tous été annulés. Même chose pour les événements sportifs et culturels.

Il propose un équivalent de la prestation sur les salaires offerte par le fédéral, mais provenant du provincial et applicable sur les frais fixes, à 75 % non remboursable. Il suffit de se baser sur le rapport d’impôt 2019 pour voir, dans les états financiers, les frais fixes des entreprises touristiques, dit-il.

Tourisme Bas-Saint-Laurent interpelle la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, et ministre déléguée au Développement économique régional, Mme Marie-Eve Proulx, afin de l’inciter à encourager le premier ministre François Legault à venir en aide à l’industrie touristique.