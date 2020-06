Le Verger de l’Évolution prêt à fleurir

Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-Évolution. Photo : Maxime Paradis.

Le projet écoéducatif Le Verger de l’Évolution, piloté par Le Semoir, est fin prêt à accueillir ses premiers groupes scolaires. L’initiateur de la démarche, la coopérative Arbre-Évolution de L’Islet, vient de compléter la construction d’un bâtiment et la mise à niveau du verger adjacent qui doivent accueillir une partie des ateliers prévus au programme.

L’objectif de ce projet est de former les écocitoyens de demain, indique le coordonnateur de la coopérative, Simon Côté. Une formation bâtie sur mesure pour les élèves de 4e, 5e et 6e années du primaire a ainsi été développée dans cet esprit et de façon complémentaire aux objectifs de progression des apprentissages déjà enseignés en classe.

« On ne tire aucun profit de ça sinon que la passion et le plaisir qu’on a à offrir cette formation. Notre désir est que les jeunes de demain soient mieux outillés pour envisager des solutions face aux défis climatiques qui les attendent », poursuit le coordonnateur.

Échelonnée sur trois ans, la formation prévoit une quinzaine d’ateliers d’éducation en classe, mais également sur le site du Verger de l’Évolution à Sainte-Louise où les élèves collaboreront à l’aménagement d’une forêt nourricière de 25 mètres carrés. À partir d’une parcelle de terre qui lui sera dédiée, chaque classe pourra suivre son évolution de la 4e à la 6e année.

Le cursus complet des ateliers prévus durant la première année du projet et une vidéo de présentation peuvent être consultés sur le site internet lesemoir.org/verger. Selon le coordonnateur d’Arbre-Évolution, l’ensemble des ateliers a été développé de façon à ce que les enfants fassent l’apprentissage de nouvelles connaissances de façon ludique. Ainsi, ils comprendront l’importance d’un sol sain et vivant par le biais d’un atelier de chasse aux insectes ou tout le processus de la filtration de l’eau à travers une expérience scientifique réalisée avec des bacs de terre, pour ne nommer que quelques exemples.

« Tous les ateliers sont donnés par un formateur du Semoir, en classe ou sur le site du verger. L’enseignant est là en soutien et évalue les connaissances acquises et la démarche scientifique de l’élève à partir d’une grille qui est fournie dans le cadre du projet. C’est vraiment clé en main comme formation », rappelle Simon Côté.

Prêt

En germination depuis près de deux ans, le Verger de l’Évolution peut maintenant accueillir ses premiers groupes. La construction d’un bâtiment qui comprend des installations sanitaires et une « salle de classe » est en voie d’être complétée. Une bonne dose d’amour a aussi été injectée au verger, à l’abandon depuis quelques années.

Malgré le contexte de la COVID-19, Le Semoir désire sonder l’intérêt des classes de 4e année située dans un rayon de 50 km du Verger, précisément celles entre Montmagny et Saint-Pascal, afin de lancer le projet à l’automne comme prévu. « On va s’adapter à la situation sanitaire, au besoin », promet Simon Côté.

Chaque classe engagée dans le projet devra débourser des frais de 250 $ par année pour un total de cinq ateliers. Ceux-ci sont prévus pour être donnés à un maximum de 30 élèves. Un minimum est toutefois à discuter, précise le coordonnateur. Un nombre de dix classes est souhaité pour la première année du projet. Les inscriptions peuvent être faites en ligne, sur le site internet mentionné précédemment.

Un investissement de 100 000 $, dont 25 000 $ d’Arbre-Évolution, rend l’ensemble de l’œuvre possible, de rappeler Simon Côté. Le reste du montage financier est complété par différents partenaires, dont Desjardins, la MRC de L’Islet, Linéaire Design et la microbrasserie Ras L’Bock.