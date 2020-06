Les Bas-laurentiens invités à jouer aux touristes dans leur région

Pierre Lévesque, directeur de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Photo : Stéphanie Gendron.

Pour la première fois de son histoire, Tourisme Bas-Saint-Laurent investit dans une campagne… 100 % bas-laurentienne.

Pandémie oblige, les promotions à l’extérieur et à l’international ne sont pas dans les plans. L’argent pour la promotion sera donc investi ici, pour faire sortir les gens à l’intérieur de leur propre région.

« Il a fallu se revirer sur un 10 cents. Ce n’est pas habituel pour nous de parler aux gens du Bas-Saint-Laurent. Notre mission c’est d’attirer des gens d’ailleurs à venir passer leurs vacances ici. Cette fois-ci, on veut donner le goût aux Bas-Laurentiens de sortir, de partir à la découverte de la région, de renforcer leur sentiment d’appartenance, de les sensibiliser à l’importance de l’industrie touristique régionale et d’en faire des ambassadeurs régionaux convaincus et convaincants », a dit Pierre Fraser, coordonnateur marketing à Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Distribution du guide touristique, diffusion de chroniques radio et télé, partage de billets de blogue inspirants et animation constante des réseaux sociaux ont comme objectifs d’inspirer les vacanciers à #PrendreLeTemps.

Arrêts obligés

Les touristes seront invités à partager leurs coups de cœur de la région. « On a des arrêts obligés. Ces arrêts obligés là, une cantine ou une promenade en forêt, on peut les partager à nos voisins. On a une région qui est internationale et les gens ne la connaissent peut-être pas tous », a ajouté Pierre Lévesque, directeur de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

« On espère que les gens vont vraiment participer, se mobiliser. On veut que les gens deviennent des ambassadeurs de notre région », a ajouté Pierre Fraser, coordonnateur marketing à Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Bureaux d’information touristique

Les bureaux d’information touristique devraient être ouverts à partir du 24 juin. « Les gens ont vraiment hâte. Certains cognent déjà à nos portes et voudraient de l’information touristique, mais nous ne sommes pas encore ouverts (le 18 juin, au moment du lancement). On reçoit beaucoup d’appels téléphoniques majoritairement de l’extérieur de la région », a dit Monique Dionne, directrice de Tourisme Rivière-du-Loup.

Les gens de l’extérieur de la région sont aussi invités à visiter le Bas-Saint-Laurent, en respect des mesures sanitaires.

Évidemment, les touristes internationaux et hors Québec ne sont pas attendus. L’estimation des pertes anticipées est impossible à calculer présentement, tout comme les frais supplémentaires encourus par les mesures sanitaires. « La prévision, c’est d’essayer d’avoir le maximum de touristes. Il y a trop d’impondérables », a ajouté Pierre Lévesque.

100 000 $ seront investis dans cette campagne. Le tourisme au Bas-Saint-Laurent, ce sont 850 entreprises, 7 800 emplois, 1,1 M de visiteurs et 345 M$ en retombées touristiques annuellement.