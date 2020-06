Les encombrants de l’est du Kamouraska auront une deuxième vie

Saint-Alexandre, ainsi que Saint-André, Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-Joseph, innove en n’envoyant plus le contenu de leur collecte des encombrants vers le lieu d’enfouissement technique de Rivière-du-Loup. Tout ce qui pourra être recyclé et réutilisé le sera.

La collecte des « monstres », par exemple les divans et matelas, aboutissait par le passé au lieu d’enfouissement technique de Rivière-du-Loup. Pour un virage plus vert, Saint-Alexandre a adopté à l’unanimité en téléséance, des résolutions lui permettant de détourner les encombrants vers l’entreprise Conteneurs KRT à Rivière-du-Loup. « Ce sera d’abord moins de frais et moins d’empreintes écologiques pour l’entreprise qui fait la collecte, dont les camions sont à Saint-Antonin. C’est 30 kilomètres de moins », a dit Patrick Ouellet, conseiller municipal à Saint-Alexandre.

Puis, la municipalité a mandaté l’entreprise Conteneurs KRT pour récupérer tout ce qui s’y trouve pour les trois prochaines années. La municipalité payera ainsi 105 $ la tonne, plutôt que 112,50 $ au lieu d’enfouissement technique. L’an passé, c’est plus d’une trentaine de tonnes d’encombrants qui se sont retrouvés à l’enfouissement.

« Ce sont des équipements qu’on a ajoutés l’an passé. Avant cela, on n’avait pas les équipements nécessaires pour traiter ces encombrants-là. On a de plus en plus de clients (exemple : la ville de Rimouski et les écocentres du Témiscouata) et on travaille le dossier avec d’autres écocentres également », a dit Martin Ouellet, de Conteneurs KRT, qui a salué le dynamisme de Saint-Alexandre dans le dossier.

Environ 95 % des matériaux récupérés pourraient être détournés.

« On parle donc d’une économie monétaire, mais aussi d’un vrai virage vert qui va aider considérablement à améliorer notre plan de gestion des matières résiduelles pour les trois prochaines années », d’ajouter le conseiller Ouellet.

Qui plus est, la municipalité a adopté une résolution pour inciter les autres villes et villages au Kamouraska à emboîter le pas sans hésiter.