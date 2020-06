Les Jeux du Québec sont reportés à 2022

Karine Malenfant, directrice des Jeux, devant le Centre Bombardier. Photo : Archives Le Placoteux.

À la suite de l’analyse des différents impacts causés par la crise sanitaire et en concertation avec les partenaires concernés, SPORTSQUÉBEC annonce le report de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021 à l’hiver 2022.

L’événement multisport qui devait avoir lieu du 26 février au 6 mars 2021 sera présenté un an plus tard, du 25 février au 5 mars 2022. Étant donné que la relance du système sportif est encore en évolution et qu’il est difficile d’estimer un retour à la normale autant pour la pratique sportive que pour les compétitions, SPORTSQUÉBEC estime que le report de cette édition favorisera la préparation des athlètes. De ce fait, le report est inévitable afin de permettre aux jeunes athlètes de compléter correctement leur cycle de qualification.

La Finale des Jeux du Québec est une étape importante dans le cheminement sportif des athlètes québécois et celle-ci doit permettre aux espoirs de la province d’assumer leur plein potentiel lors des compétitions, ce qui ne semblait pas possible dans le contexte incertain de cette pandémie.

Il importe de souligner l’implication soutenue de la Ville de Rivière-du-Loup qui assure la collaboration de ses services municipaux, ainsi que l’accès aux infrastructures nécessaires à la réalisation de cette Finale. Les partenaires institutionnels et corporatifs ont également répondu positivement à l’appel du COFJQ – 2021. L’accès aux plateaux sportifs et aux lieux essentiels, de même que les partenariats requis pour la tenue des différentes activités ont été revus à la lumière des nouvelles échéances. « Les citoyens de Rivière-du-Loup et de toute la région se sont mobilisés avec passion pour tenir à nouveau une Finale des Jeux du Québec. Nous avons attendu cinq décennies pour revivre cette frénésie, cet engouement; pour recevoir ensemble les athlètes et leurs accompagnateurs afin de leur faire vivre une expérience inoubliable, qui demeurera à jamais ancrée dans leur mémoire. Alors, nous sommes bien prêts à patienter une année de plus pour que tous puissent vivre une Finale sans compromis. Nous avons rallumé la flamme de 1971 dans le cœur de nos citoyens. Nous porterons maintenant tous ensemble bien haut le flambeau jusqu’en 2022, unis et plus motivés que jamais », soutient la mairesse de Rivière-du-Loup, Mme Sylvie Vignet.

Bien que plusieurs détails restent à finaliser, SPORTSQUÉBEC s’est également assuré que ce report ne compromettrait pas les engagements financiers liés à la tenue de la Finale des Jeux du Québec. Des représentations ont ainsi été amorcées auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin d’appuyer les efforts additionnels déployés par le milieu hôte. Malgré le report de la Finale de Rivière-du-Loup, le COFJQ – 2021 offrira une programmation aussi diversifiée et complète que celle prévue initialement. Les cérémonies d’ouverture et de clôture seront présentées au Centre Premier Tech respectivement les 25 février et 5 mars 2022. Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et La Pocatière accueilleront près de 3 300 athlètes représentant 19 régions du Québec, près de 1 200 officiels et missionnaires qui les encadreront ainsi que près de 2 500 bénévoles qui contribueront à la réalisation de cet événement.