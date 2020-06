L’offre de la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon bonifiée

Intérieur du bateau en raison de la COVID-19. Photo : Facebook Traverse Rivière-Du-Loup/St-Siméon.

Avec le retour des beaux jours, question de satisfaire à la demande tout en respectant les directives, la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon est heureuse d’annoncer que le navire offre maintenant deux voyages par jours, sept jours sur sept, depuis le 31 mai.

Ainsi, le NM Trans-Saint-Laurent offre deux départs à partir de Rivière-du-Loup, à 8 h et 13 h 30, et deux de Saint-Siméon, à 10 h et 15 h, et ce, tous les jours de la semaine. « Nous avions à cœur d’offrir un horaire régulier pouvant accommoder notre clientèle afin de leur permettre de mieux planifier leur déplacement », note le capitaine et directeur général, Marco Ouellet.

La région de la Côte-Nord est à nouveau accessible et les barrages policiers ont été levés le 31 mai, sauf pour les MRC de la Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord).

Les aller-retour piétons à 25 $ sont disponibles pour les gens qui veulent relaxer en naviguant sur le fleuve. Les ponts extérieurs seront désormais ouverts pour admirer les iles, les mammifères et oiseaux marins, particulièrement nombreux en cette période.

Compte tenu des directives fédérales pour le transport par navire, le restaurant doit demeurer fermé.

Notez que les consignes de distanciation physique sont toujours en vigueur et le port du masque est recommandé. Les déplacements sur les ponts extérieurs sont permis. Il y a également de la place à l’intérieur. Celles et ceux qui le désirent peuvent demeurer dans leur voiture durant toute la traversée.

« Nous suivons l’évolution de l’achalandage. Il est possible que des traversées soient ajoutées si la demande le justifie, par exemple, durant la période traditionnelle des vacances », conclut M. Ouellet.

Les utilisateurs sont invités à consulter la page Facebook ou le site Internet : http://www.traverserdl.com/ pour être informés des derniers développements.