Masques obligatoires dans les transports collectifs de la région

Photo : Unsplash.com.

Le gouvernement oblige le port du masque dans les transports en commun dès le 13 juillet. Les utilisateurs des transports collectifs au Kamouraska et dans L’Islet devront donc se plier à cette mesure.

Une période d’adaptation est prévue par le gouvernement et ainsi les chauffeurs pourront accepter les gens sans masque jusqu’au 27 juillet, pour ensuite leur interdire l’accès.

Le masque est obligatoire pour les gens âgés de 12 ans et plus et il est fortement recommandé pour les 2 à 12 ans.

Pour Trans-apte, qui propose le transport dans le Kamouraska, il était déjà fortement suggéré de le porter à bord. Tous les chauffeurs le portaient également.

« Je viens tout juste de parler aux chauffeurs et ils me disaient que la bonne majorité le portait, d’autres pas. Les informations seront affichées au début de la semaine prochaine et indiqueront la période d’adaptation », a dit Michel Fortin, directeur de Trans-apte.

Depuis la pandémie, la ligne collective composée de quatre arrêts sur la route 230 entre La Pocatière et Saint-Pascal a été arrêtée en raison du maximum de cinq personnes qui peuvent monter à bord pour conserver le 2 m. Cette règle demeure, ainsi ce service n’est pas encore offert. Le transport sur réservation pour rendez-vous médicaux ou le travail, ainsi que le transport adapté se poursuivent.

Cette même directive s’appliquera pour les déplacements de Transport adapté L’Islet-Sud et Accès-L’Islet. Les conducteurs de cette région ont également remarqué que plusieurs usagers portaient déjà le masque. Les transports reprennent d’ailleurs de plus en plus.

Par ailleurs, une partie de la clientèle sera exonérée de porter le masque. « Il est question des personnes dont la condition médicale particulière empêche le port du masque ainsi que celles qui ne sont pas capables de mettre ou de retirer le masque par elles-mêmes. Elles ne sont pas visées par cette obligation », a précisé Karine Bernier, directrice de ces organismes dans L’Islet.