Mathieu Bernier devient le premier président de l’association territoriale du Parti Québécois au Bas-Saint-Laurent

Harold LeBel, Mathieu Bernier et Vincent Couture.

L’adoption de la nouvelle structure du Parti Québécois, en novembre dernier lors du congrès extraordinaire, a fait en sorte que ce qui était auparavant le comité régional devient désormais le comité territorial. Ainsi, le mandat de ce comité sera de soutenir les circonscriptions dans leur travail d’animation politique et de militantisme, ainsi que de contribuer à l’organisation politique. Le comité aura pour mandat de participer aux conférences de coordination avec les membres de l’exécutif national et les députés, le tout, avec les comités de chacune des circonscriptions du territoire bas-laurentien.

Vincent Couture qui a porté le flambeau régional pendant sept ans quitte avec le sentiment du devoir accompli. Il consacrera ses énergies dans l’association de la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata. « Je tiens à remercier nos députés, Harold LeBel et Pascal Bérubé, ainsi que l’ensemble des militants de la région pour leur soutien et leur confiance. Maintenant, je poursuivrai mon implication avec la même énergie dans la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata », a-t-il déclaré.

« C’est avec enthousiasme que j’entame ce mandat à titre de premier président territorial du Bas-Saint-Laurent. Ma volonté sera d’accompagner les militantes et militants du Bas-Saint-Laurent dans chacune de leurs initiatives afin de promouvoir les valeurs de notre formation politique et de faire la promotion du projet de société pour lequel nous sommes tous présents au Parti Québécois, soit celui de devenir un peuple libre et indépendant », a indiqué M. Mathieu Bernier, président territorial.