Nos églises rouvrent leurs portes

Photo : Archives Le Placoteux.

Funérailles, baptêmes, messes, mariages peuvent maintenant être célébrés si le nombre de personnes à l’église ne dépasse pas 50.

L’autorisation de la Santé publique a été donnée pour le 22 juin, mais plusieurs églises du Diocèse ont pris le temps de préparer les établissements pour le dimanche qui suivait. Des lignes au sol pour délimiter le sens de la circulation, du désinfectant à l’entrée, des indications des endroits où s’asseoir… les églises, à l’image d’autres lieux comme les commerces, sont transformées.

Le prêtre ne se rendra pas à l’arrière de l’église pour accueillir les paroissiens. Il devra donner la communion en silence, avec un masque. On estime à un peu plus de 40 le nombre de funérailles reportées dans la région de La Pocatière et des environs. Déjà, des familles qui attendaient cette réouverture depuis la mi-mars ont pris contact pour tenir cette célébration.

Les principales entités : corporation des thanatologues, association des cimetières chrétiens et assemblée des évêques catholiques se sont unies sous un même protocole, pour la tenue des funérailles. Le tout se fera donc en respect des consignes sanitaires.

« On veut laisser savoir à toutes les personnes qui ont perdu un être cher durant la pandémie et qui n’ont pas pu avoir de rites funéraires que je les encourage fortement à prendre contact avec l’entreprise funéraire et leur paroisse. C’est important, pour boucler la boucle, pour traverser le deuil, de se donner des rites », a dit Mgr Pierre Goudreault, évêque du Diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière.