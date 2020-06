Pas de camp de jour à Saint-Philippe-de-Néri

Photo : Unsplash.com.

Même si la Santé publique le permet, Saint-Philippe-de-Néri a décidé de ne pas offrir de camp de jour cet été.

Alors que plusieurs autres municipalités travaillent à atteindre les consignes strictes de la Santé publique pour la tenue des camps quotidiens, le comité des Loisirs Thiboutot Saint-Philippe-de-Néri a dû annoncer aux parents d’enfants du village qu’il n’y aurait pas de camps de jour cet été.

La Santé publique a accepté que les camps de jour soient offerts à partir du 22 juin, mais des consignes claires ont toutefois été édictées pour que les groupes soient plus petits et que les jeunes restent toujours entre eux. Pour les groupes 3-4 ans, il faudra un moniteur pour quatre jeunes, pour les groupes 5-6 ans, un moniteur pour cinq jeunes, pour les 7-8 ans, un moniteur pour sept jeunes et pour les groupes plus vieux, un ratio d’un moniteur pour 10 jeunes.

« Nous vous assurons que ce n’est pas de gaieté de cœur que nous prenons cette difficile décision, mais considérant le nombre de candidatures pour les postes d’animateurs et les locaux disponibles par rapport au nombre d’enfants préinscrits, nous ne pouvons offrir ce service cet été en nous engageant à respecter les procédures des autorités gouvernementales, tout en gardant un coût raisonnable », a indiqué le comité des Loisirs.

À La Pocatière, les Services récréatifs, culturels et communautaires sont à pied d’œuvre afin de vérifier la faisabilité de la chose. Une décision devrait être prise à la fin de la semaine. À Saint-Alexandre, le camp de jour sera ouvert du 25 juin au 14 août et accueillera un nombre restreint d’enfants. Les jeunes de parents qui ne sont pas en mesure de les faire garder ailleurs ou de faire du télétravail seront privilégiés. Aucune sortie n’est prévue. À Saint-Pascal, le service des loisirs est présentement en étude du fonctionnement pour le Camp de jour 2020. Un questionnaire a été envoyé la semaine dernière aux parents concernés afin de connaître leurs besoins. Étant donné la situation actuelle, le service des loisirs travaille à étudier les diverses possibilités.