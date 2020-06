Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en automne. Photo : Maxime Paradis.

Il n’y aura pas de programme Explore, cet été, au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Depuis 20 ans, l’établissement d’enseignement secondaire privé reçoit environ 200 jeunes adolescents de 16 et 17 ans provenant de partout au Canada afin de leur enseigner les rudiments de la langue française durant cinq semaines.

La pandémie de COVID-19 force cette année la suspension du programme à la grandeur du pays. L’adjointe à la direction du Collège, Diane Sénécal, mentionnait que cette suspension allait occasionner une perte de revenus importante pour l’établissement d’enseignement, mais que ceux-ci étaient encore difficiles à évaluer. À l’image des autres écoles canadiennes offrant le programme, le Collège est toujours dans l’attente de nouvelles du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada à savoir si les établissements touchés auront droit à une certaine compensation financière.

« Mais il est certain que, si nous avions droit à une compensation financière (ce qui n’est pas certain pour l’instant), elle ne saurait jamais couvrir la totalité de la perte de revenus puisqu’une bonne part de nos revenus provenait des activités optionnelles et autres services (sorties, activités spéciales, cours de musique et de danse, etc.) », écrivait-elle.