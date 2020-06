Place aux centres de services scolaires

À la suite de l’entrée en vigueur en février dernier de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, l’appellation « commission scolaire » est remplacée par « centre de services scolaire ».

Ce changement s’opère officiellement à compter du 15 juin 2020. Les organismes porteront dorénavant le nom de Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup et le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, sur le territoire de publication du journal.

Cette nouvelle appellation s’appliquera graduellement dans les différents outils de communication. Le logo accompagnant la désignation se retrouvera bientôt sur les différentes plateformes Web : réseaux sociaux, etc.

Pour ce qui est de Kamouraska–Rivière-du-Loup, veuillez noter que les adresses électroniques, tout comme l’adresse URL du site Internet, demeurent les mêmes pour le moment. La population sera informée, en temps et lieu, lorsque des modifications seront apportées. La transition d’appellation se réalisera sans rupture. Les activités scolaires et éducatives tout comme l’organisation des services dans tous les établissements se poursuivent comme à l’habitude. Les parents et les élèves n’auront donc aucune démarche à effectuer pour continuer de recevoir les mêmes services, comme les services éducatifs et le transport scolaire.

En ce qui concerne la Côte-du-Sud, rappelons que la Loi 40 a été adoptée le 8 février dernier, modifiant la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et la gouvernance scolaires. Ainsi, le conseil des commissaires a été relevé de ses fonctions décisionnelles habituelles à cette date et sera officiellement relevé de ses fonctions temporaires de consultation en date du 1er juillet. Toutefois, le contexte actuel de la pandémie contraint le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à revoir le calendrier de déploiement de la Loi 40. Ainsi, la mise en place des conseils d’administration dans les centres de services scolaires sera donc retardée au 15 octobre 2020. Les détails relatifs à la formation de cette nouvelle structure seront connus un peu plus tard.