Plus de 58 000 $ pour la SolidariCourse

Débutée le 26 avril dernier à Rivière-du-Loup, la toute première édition de la « SolidariCourse » s’est conclue le samedi 20 juin. Pendant huit semaines, ce sont plus de 1500 participants qui se sont donné le relais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur objectif? Amasser le plus de dons possible pour les banques alimentaires du Québec.

Pendant chacune des sept premières semaines, les régions de Rivière-du-Loup, dont le Kamouraska, de l’Outaouais, de Québec-Lévis, de Montréal, de la Rive-Sud, de l’Estrie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont tour à tour pris part à cette belle initiative. Lors de ces sept premières semaines, ce sont plus de 58 000 $ qui ont été amassés pour les banques alimentaires grâce à la générosité des participants et de leur réseau.

Pour Yvan L’Heureux, créateur et grand mobilisateur derrière cette initiative, la première édition de la SolidariCourse est un succès sur toute ligne. « C’est une énorme fierté solidaire que des gens d’ici au Québec et de partout dans le monde se soient mobilisés pour leur santé et les besoins alimentaires durant la crise. On parle de plus de 15 pays présents qui ont mis en valeur la participation et le plaisir de bouger », explique-t-il avec émotions.

Pour conclure cette première édition en beauté, les organisateurs ont choisi d’ouvrir la 8e semaine à toutes les régions, mais également au monde. La SolidariCourse s’est alors transformée en SolidariMonde/SolidariWorld. Ainsi, les participants de la Gaspésie, par exemple, ont pu prendre part à l’événement, mais des coureurs provenant également de la France, de l’Italie, des États-Unis, de la Belgique, de la Chine, du Japon ou encore de l’Afrique du Sud, pour ne nommer que ceux-ci, ont pu donner leurs couleurs à la SolidariCourse.