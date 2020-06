Projet d’agrandissement de 2 M$ au Camping de Rivière-Ouelle

Christian Gagnon, président de la Corporation touristique de Rivière-Ouelle. Photo : Maxime Paradis.

La CPTAQ a autorisé le dézonage agricole de terrains où le camping de Rivière-Ouelle projette d’établir 180 nouveaux sites de camping, des blocs sanitaires, une piscine et des jeux.

Ce grand développement du camping se fera en plusieurs phases, sur une durée de quatre ans.

« Il faut ajouter des infrastructures, car celles actuelles font que ce ne sera pas assez grand. Il faut penser aux blocs sanitaires, piscine, terrains de jeux, les champs d’épuration, l’entrée électrique, etc. C’est comme un nouveau camping qu’on fait », a dit Christian Gagnon, président de la Corporation touristique de Rivière-Ouelle.

Actuellement, le camping compte 238 sites et une piscine à l’entrée.

Le développement se fera vers l’est, soit à gauche du site actuel si on se trouve face au camping. Les 180 nouveaux emplacements seront pour des saisonniers et des passants, en tenant compte de l’ampleur des équipements, qui prennent de plus en plus de places. Le projet dans son ensemble frôle les 2 M$.

La Corporation touristique de Rivière-Ouelle aurait aimé commencer les travaux dès maintenant, mais la crise entourant la COVID-19 retarde un peu le projet. Si du déboisement pouvait se faire cette saison, on prévoit un début des travaux possiblement en 2021, ce qui rendrait disponibles quelques nouveaux emplacements d’ici deux ans.

« Le camping va très bien. L’an passé, on avait 100 demandes en attente. D’année en année, on refuse tellement de voyageurs », d’ajouter M. Gagnon.

Le camping de Rivière-Ouelle embauche une vingtaine de personnes et à la fin de ce projet d’agrandissement, on prévoit en embaucher le double.