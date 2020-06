Projet de nouvelle bibliothèque à Rivière-Ouelle

Photo : Site de la commission scolaire.

L’ébauche d’un projet de nouvelle bibliothèque, toujours à même l’école, mais deux fois plus grande et plus accessible, est entamée à Rivière-Ouelle.

Actuellement, la population scolaire et la population municipale fréquentent la bibliothèque au deuxième étage de l’école, mais elle est inaccessible aux personnes à mobilité réduite et inaccessible à la population générale, le jour. Le conseil municipal a voté une résolution en ce sens, car les astres seraient alignés : l’école a déposé un projet d’agrandissement pour le gymnase, auquel s’ajouterait la bibliothèque.

Un projet commun, comme il se fait dans plusieurs écoles de la région, est donc envisagé, mais aux premiers balbutiements seulement.