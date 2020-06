Relance de l’économie : Mandat de priorisation confié aux régions

Marie-Eve Proulx. Photo : Courtoisie.

Avec l’objectif de susciter une mobilisation autour de la relance économique dans chaque région, le gouvernement du Québec lance des consultations pour proposer des priorités spécifiques à chacune d’elles. La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, en a fait l’annonce le 4 juin.

Les espaces régionaux d’accélération et de croissance ainsi que les pôles d’économie sociale, appuyés par les directions régionales du ministère de l’Économie et de l’Innovation, auront la tâche d’animer cette démarche de réflexion et d’offrir un soutien logistique aux participants.

Les élus des régions, regroupés au sein de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités et de leurs propres instances régionales, prendront place au cœur de cette démarche. Ils devront choisir un coprésident des assises de consultation pour chacune des 17 régions. Ils seront également associés de près à l’élaboration de la liste des priorités régionales pour favoriser la relance de l’économie, qui sera établie à la suite de ces consultations.

Différents intervenants régionaux, comme les organismes de développement économique de même que les chambres de commerce et d’industrie, seront aussi invités à prendre part à l’exercice. Les mandats de réflexion devront être terminés au plus tard le 15 juillet 2020.

L’activité a pour objectifs de mobiliser les acteurs de tous les secteurs et de déterminer trois projets prioritaires par région. Ces projets permettront de : répondre aux besoins exprimés ou de saisir des occasions d’affaires; mettre en lumière les ressources requises ainsi que les organisations pouvant être responsables de leur mise en œuvre; parfois complémenter les engagements gouvernementaux déjà annoncés ou entrepris depuis l’élection provinciale de 2018, parfois s’ajouter à ceux-ci.

Suivant les résultats de ces consultations, le gouvernement du Québec pourra accompagner les milieux en fonction de leurs spécificités et de leurs priorités en vue de relancer leur économie dans un souci d’équité interrégionale. L’intérêt est aussi de susciter la mobilisation de tous les ministères autour des enjeux territoriaux.

« La situation inédite que nous vivons actuellement commande que la relance économique soit planifiée dès maintenant, à l’échelle tant nationale que régionale. Il est essentiel que tous les acteurs soient mobilisés autour de cette démarche, y compris les ministres régionaux, les députés et les élus municipaux. La situation actuelle oblige les entreprises et les organismes à repenser leurs activités, et les instances de développement économique à revoir leurs interventions. J’ai toujours cru que chaque région avait sa propre réalité de développement. Le rôle du gouvernement est de veiller à l’équité entre chacune d’entre elles. La crise actuelle nous offre des opportunités qu’elles doivent saisir, telle l’autosuffisance alimentaire ou sanitaire. Le gouvernement voudra être là pour soutenir les projets régionaux qui émergeront de ces consultations afin de s’assurer que le Québec est plus prospère et plus fier », a déclaré Marie-Eve Proulx.